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AH股新聞

17/01/2025 12:19

【數據解讀】統計局：現階段潛在經濟增長率仍保持中高速水平

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局局長康義在新聞發布會上表示
，潛在增長率是反映經濟增長能力的一個研究性概念，不同學者基於不同的方法和不同的假設，
得到的測算結果都會有一些差異。綜合近年來多數機構和學者的研究結果，中國現階段經濟的潛
在增長率仍然保持中高速水平。
　
　　總的來看，９月２６日中央政治局會議召開之後，出台的一攬子增量政策有效地激發了發展
活力、擴大了市場需求、拉動了企業生產、提升了市場活躍度、增強了發展信心，對四季度經濟
回升和全年目標順利實現起到了決定性作用。下階段，要實施好更加積極有為的宏觀政策，及時
做好相關政策的跨年度順暢銜接和平穩有序過渡，為經濟穩定運行、持續回升提供更加有力的支
撐。
　
　　他表示，中國仍然是世界上最大的發展中國家，人均ＧＤＰ與發達國家相比還有很大的差距
，發展不平衡、不充分的問題還比較突出，要實現２０３５年遠景目標還要付出巨大努力。要完
整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，始終牢記高質量發展是新時代的硬道理
，奮發有為、砥礪前行，朝著中國式現代化的目標扎實推進。

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