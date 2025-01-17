《國企紅籌》招商證券全年純利升１８﹒３％至１０３﹒７億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，截至

２０２４年１２月３１日止全年純利１０３﹒６７億元（人民幣．下同），按年升１８﹒３％；

每股基本盈利１﹒１３元。



期內收入２０８﹒７２億元，按年升５﹒３％。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

