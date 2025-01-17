《國企紅籌》招商證券全年純利升１８﹒３％至１０３﹒７億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，截至
２０２４年１２月３１日止全年純利１０３﹒６７億元（人民幣．下同），按年升１８﹒３％；
每股基本盈利１﹒１３元。
期內收入２０８﹒７２億元，按年升５﹒３％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇？】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河，你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任？► 立即投票
17/01/2025 18:12
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２０２４年１２月３１日止全年純利１０３﹒６７億元（人民幣．下同），按年升１８﹒３％；
每股基本盈利１﹒１３元。
期內收入２０８﹒７２億元，按年升５﹒３％。（ｒｈ）
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