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17/01/2025 18:17

《國企紅籌》中國人保︰去年全年原保險保費收入按年升４﹒７％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，去年全年原保險保費收入約６９２７﹒５３億元人民幣，按年升４﹒７％。（ｂｎ）

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