《神州頭條》財經報章頭版摘要：強監管淨化資本市場生態

《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
淨化資本市場生態，充實投保制度「工具箱」
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中證監日前召開的２０２５年系統工作會議提出，聚焦主責主業，著力提升監管執法效能和投資
者保護水平。出台中小投資者保護政策措施文件，推動健全特別代表人訴訟、當事人承諾等制度
機制，切實維護市場「三公」。
穩投資穩經濟，地方債發行大幕開啟
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近日，青島、湖北等地率先啟動２０２５年度地方債券發行工作，拉開了今年地方債發行大幕。
據初步統計，截至目前，已發行和計畫發行的地方債合計超過５０００億元（人民幣．下同），
其中新增專項債和再融資專項債佔比較大。
抓緊出台增值稅法實施條例
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１月１５日至１６日，全國稅務工作會議在北京召開。會議提出，加力落實好結構性減稅降費政
策，抓緊出台增值稅法實施條例，圍繞提振消費、擴大內需、發展新質生產力等推動完善稅制和
規範優惠政策。
《上海證券報》
《習近平總書記關於黨的建設的重要思想概論》出版發行
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為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，進一步把習近平總書記關於黨的建設的重
要思想領會深、把握准、落到位，中央組織部組織編寫了《習近平總書記關於黨的建設的重要思
想概論》一書，已由黨建讀物出版社出版，即日起在全國發行。
幹字當頭，破浪前進
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「十四五」規劃收官，新的五年規劃呼之欲出，進一步全面深化改革縱深向前。「堅持幹字當頭
，增強信心、迎難而上、奮發有為，確保黨中央各項決策部署落到實處。」２０２４年１２月召
開的中央經濟工作會議上，習近平總書記作出重要指示。
突出依法監管、分類監管，築牢資本市場投保防線
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２０２４年，資本市場堅持依法從嚴監管，市場生態進一步淨化。中證監日前召開的２０２５年
系統工作會議提出，下一步將著力提升監管執法效能和投資者保護水平，突出依法監管、分類監
管，快、准、狠打擊違法違規，切實維護市場「三公」。
《證券時報》
經濟學家預期今年經濟增速不低於４﹒８％
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證券時報近期發起的經濟學家問卷調查顯示，受訪經濟學家普遍看好中國實現２０２４年全年
５％左右的預期增長目標，預計２０２５年上半年中國經濟保持適度增長，全年增速不低於
４﹒８％。
嚴查利用團體標準實施排除、限制市場競爭行為
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市場監管總局等十七部門近日聯合發布《關於加強標準制定與實施監督工作的指導意見》，對加
強標準制定與實施監督工作作出部署。《意見》提出，嚴查利用團體標準實施排除、限制市場競
爭行為。
出口頻創新高，中國集成電路穩步走向世界
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近日，海關總署公布，２０２４年中國集成電路出口１５９５億美元，一舉超過手機的
１３４３﹒６億美元，成為出口額最高的單一商品，同比增長１７﹒４％，創歷史新高，保持連
續１４個月同比增長。（ｌｃ）
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