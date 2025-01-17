  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

17/01/2025 08:20

《神州頭條》財經報章頭版摘要：強監管淨化資本市場生態

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
淨化資本市場生態，充實投保制度「工具箱」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監日前召開的２０２５年系統工作會議提出，聚焦主責主業，著力提升監管執法效能和投資
者保護水平。出台中小投資者保護政策措施文件，推動健全特別代表人訴訟、當事人承諾等制度
機制，切實維護市場「三公」。
　
穩投資穩經濟，地方債發行大幕開啟
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，青島、湖北等地率先啟動２０２５年度地方債券發行工作，拉開了今年地方債發行大幕。
據初步統計，截至目前，已發行和計畫發行的地方債合計超過５０００億元（人民幣．下同），
其中新增專項債和再融資專項債佔比較大。
　
抓緊出台增值稅法實施條例
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１月１５日至１６日，全國稅務工作會議在北京召開。會議提出，加力落實好結構性減稅降費政
策，抓緊出台增值稅法實施條例，圍繞提振消費、擴大內需、發展新質生產力等推動完善稅制和
規範優惠政策。
　
　
《上海證券報》
　
《習近平總書記關於黨的建設的重要思想概論》出版發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，進一步把習近平總書記關於黨的建設的重
要思想領會深、把握准、落到位，中央組織部組織編寫了《習近平總書記關於黨的建設的重要思
想概論》一書，已由黨建讀物出版社出版，即日起在全國發行。
　
幹字當頭，破浪前進
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「十四五」規劃收官，新的五年規劃呼之欲出，進一步全面深化改革縱深向前。「堅持幹字當頭
，增強信心、迎難而上、奮發有為，確保黨中央各項決策部署落到實處。」２０２４年１２月召
開的中央經濟工作會議上，習近平總書記作出重要指示。
　
突出依法監管、分類監管，築牢資本市場投保防線
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２４年，資本市場堅持依法從嚴監管，市場生態進一步淨化。中證監日前召開的２０２５年
系統工作會議提出，下一步將著力提升監管執法效能和投資者保護水平，突出依法監管、分類監
管，快、准、狠打擊違法違規，切實維護市場「三公」。
　
　
《證券時報》
　
經濟學家預期今年經濟增速不低於４﹒８％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
證券時報近期發起的經濟學家問卷調查顯示，受訪經濟學家普遍看好中國實現２０２４年全年
５％左右的預期增長目標，預計２０２５年上半年中國經濟保持適度增長，全年增速不低於
４﹒８％。
　
嚴查利用團體標準實施排除、限制市場競爭行為
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
市場監管總局等十七部門近日聯合發布《關於加強標準制定與實施監督工作的指導意見》，對加
強標準制定與實施監督工作作出部署。《意見》提出，嚴查利用團體標準實施排除、限制市場競
爭行為。
　
出口頻創新高，中國集成電路穩步走向世界
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，海關總署公布，２０２４年中國集成電路出口１５９５億美元，一舉超過手機的
１３４３﹒６億美元，成為出口額最高的單一商品，同比增長１７﹒４％，創歷史新高，保持連
續１４個月同比增長。（ｌｃ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處