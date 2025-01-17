《神州經脈》去年ＧＤＰ增５％達標，樓價按月持平，滬指周漲２％

《神州經脈》中央頻頻出台刺激措施奏效，中國經濟去年實現了官方增長目標５％；四季度

ＧＤＰ同比增速更加快至５﹒４％，超出預期並創六季度最高。滬指連升兩日，今日（１７日）

收升０﹒１８％，報３２４１﹒８２點，深成指亦升０﹒６％，創業板指揚０﹒７８％。兩市全

天成交１﹒１４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１３８２億元或１１％。



回顧全周，美國拜登政府趕卸任前全方位強化圍堵中國措施。其中針對ＡＩ芯片行業連出兩

條新規，一是將全球國家地區劃分為三個等級，管控先進芯片銷售，防止流入中俄等國家；二是

要求台積電、三星電子和英特爾等生產商更嚴格審查客戶、加強盡職調查，封上讓華為等中國客

戶得以繼續獲取先進芯片的後門。另外還將多家中國公司列入涉疆企業清單及商務部的限制出口

名單等。不過，特朗普上任前後的風險波動已在市場預期之中，滬綜指升多跌少、全周仍漲逾

２﹒３％



美國聯儲會釋降息信號且中國經濟數據好於預期，人民幣今日走強。人民幣兌一美元即期匯

率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３２８４，較上個交易日４時３０分收盤價升３３點子，兩連升，創

１月７日以來近兩周新高，全日在７﹒３２２６至７﹒３３２０之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１８８９，較上個交易日跌８點子，創１月１０日以來一周新低，和市場預測偏離

擴至近１４００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，初步核算，２０２４年第四季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長

５﹒４％，優於預期的增長５％，增速較第三季擴大０﹒８個百分點。全年計，國內生產總值

１３４９０８４億元，首次突破１３０萬億，按不變價格計算，比上年增長５﹒０％，完成「

５％左右」的全年目標。有分析認為，全年ＧＤＰ增長５％超出普遍預期，實現了政府目標；而

四季度５﹒４％的ＧＤＰ增速也預示２０２５年經濟增長目標應保持不變。統計局局長康義稱，

中國現階段經濟的潛在增長率仍然保持中高速水平，下階段要實施好更加積極有為的宏觀政策，

為經濟穩定運行、持續回升提供更加有力的支撐。



２﹒ 國家統計局公布，２０２４年１２月規模以上工業增加值同比實際增長６﹒２％，大勝預

期，增幅較１１月擴大０﹒８個百分點，且是２０２４年４月以來最大。２０２４年，規模以上

工業增加值比上年增長５﹒８％。１２月，社會消費品零售總額４５１７２億元，同比增長

３﹒７％，優預期且增幅較１１月擴大０﹒７個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額

３９５０９億元，增長４﹒２％。２０２４年，全國固定資產投資５１４３７４億元，比上年增

長３﹒２％，增幅略低於預期的３﹒３％，並較１－１１月收窄０﹒１個百分點。



３﹒ 國家統計局公布，２０２４年１２月，全國城鎮調查失業率為５﹒１％，較１１月略微擴

大０﹒１個百分點。２０２４年全年，全國城鎮調查失業率平均值為５﹒１％，比上年下降

０﹒１個百分點。統計局發言人付凌暉在記者會上透露，１２月不包含在校生的１６－２４歲勞

動力失業率較上月下降０﹒４個百分點，為連續四個月下降。據《路透》測算，１２月的１６－

２４歲青年失業率為１５﹒７％，為六個月最低水平。



４﹒ 國家統計局公布，２０２４年，全國房地產開發投資１００２８０億元，比上年下降

１０﹒６％，降幅較１－１１月擴大０﹒２個百分點，且是有記錄以來最差；其中，住宅投資

７６０４０億元，下降１０﹒５％。不過統計局長康義在解讀數據時指出，四季度新建商品房銷

售面積、銷售額同比分別增長０﹒５％、１﹒０％，扭轉了之前連續下滑的態勢。統計局並公布

，２０２４年，新建商品房銷售額９６７５０億元，下降１７﹒１％，降幅較１－１１月收窄

２﹒１個百分點，其中住宅銷售額下降１７﹒６％。



５﹒ 國家統計局公布２０２４年１２月商品住宅銷售價格變動情況，統計局城市司統計師王中

華解讀數據稱，１２月７０個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環

比總體降幅收窄；一二三線城市同比降幅均繼續收窄。《路透》根據統計局數據測算，當月７０

個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌５﹒３％，跌幅連續第二個月縮窄；１２月環比則由「

負轉平」，是自２０２３年６月以來首次轉為持平。去年１２月７０個大中城市中，新建住宅價

格指數環比上漲的有２３個（上月１７個）；下跌４３個（上月４９個）；持平的有四個（上月

四個）。



６﹒ 文旅部宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。台灣陸委會表示，歡迎陸客來台

旅遊，但指具體實施有待陸方公布。陸委會亦未有表態是否同步解除對陸旅遊警戒與「禁團令」

。國台辦發言人陳斌華表示，對福建、上海居民赴台團隊遊「積極支持，樂見其成」，希望民進

黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，盡早解除「禁團令」，取消島內民眾到大陸的旅遊警示，

全面恢復兩岸客運直航航點航班，為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件。



７﹒ 內媒《經濟觀察網》日前報道，深圳市相關工作專班已全面介入內地房企龍頭－－萬科，

公司或將面臨接管改組。該媒體稍早還稱，萬科總裁祝九勝已於周三（１５日）被公安機關帶走

。不過，祝九勝今天凌晨在朋友圈轉發一條萬科泊寓微信公眾號的鏈接，疑似闢謠其遭帶走的傳

聞。目前該網相關報道已刪除。



８﹒ 美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）周四發布「３０１調查報告」，指中國不合理地主導全

球海運、物流和造船業，對美國經濟貿易構成負擔及限制，稱可根據３０１條款採取行動，但未

有提供行動建議。中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，並指美國多份

研究報告顯示，美國造船業因過度保護，在多年前就已經失去了競爭優勢，拜登政府將自身問題

歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。中方敦促美方立即停止錯誤做法。（ｓｌ）

