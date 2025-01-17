《鍾之日記》中芯領頭升，港股四連漲

《鍾之日記》１月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股三大指數收低，港股連彈三日後今早低開，藍籌中芯國際（００９８１）強勢領漲

，芯片股一片向好，港股盤中倒升，加上內地經濟數據報喜，中港股市齊靠穩，恒指全日收報

１９５８４，升６１點或升０﹒３％，主板成交今日近１２２３億元。港股連升四日累漲７１０

點，全周漲２﹒７％。



＊Ａ股連升兩日，全周漲超２％＊



政府頻頻出台刺激措施奏效，中國經濟去年實現了官方增長目標５％；四季度ＧＤＰ同比增

速更加快至５﹒４％，超出預期並創六季度最高。滬指連升兩日，今日收升０﹒１８％，報

３２４１﹒８２點，深成指亦升０﹒６％，創業板指揚０﹒７８％。兩市全天成交１﹒１４萬億

元人民幣，較上個交易日縮量１１％。



回顧全周，美國拜登政府趕卸任前全方位強化圍堵中國措施。其中針對ＡＩ芯片行業連出兩

條新規，一是將全球國家地區劃分為三個等級，管控先進芯片銷售；二是要求台積電等生產商加

強盡職調查，封上讓華為等中國客戶得以繼續獲取先進芯片的後門。中國商務部隨即採取反制行

動，半導體板塊昨日大跌後今反彈，收升２﹒３％。由於特朗普上任前後的外圍風險已在市場預

期之中，滬綜指全周升多跌少、單周漲逾２﹒３％。



＊中國終出手反制，中芯領漲恒指＊



本周內，美國總統拜登離任前連環推出多項芯片出口管制措施，繼分三級管制人工智能芯片

出口，防止流入中俄等國家後，又將算能科技等１６間企業列入限制貿易的實體清單，並要求台

積電、三星電子等生產商更嚴格地審查客戶，以防止先進芯片流入中國，荷蘭亦跟隨擴大對先進

半導體設備的出口管制。



中國商務部新聞發言人１６日表示，中國國內有關成熟製程芯片產業正遭受自美進口產品的

不公平競爭，有申請反傾銷反補貼調查的訴求，調查機關將依法啟動調查。



面對美方多輪圍堵，中國終出手反制，港股芯片股今日再受國產替代預期提振，持續衝高。

中芯國際（００９８１）昨領跌藍籌後，今日勁揚９﹒５８％，對恒生指數上漲貢獻最大。晶門

半導體（０２８７８）亦漲逾５％，華虹半導體（０１３４７）升近５％，上海復旦

（０１３８５）、中電華大科技（０００８５）升超４％。



民生證券研報指出，半導體核心環節自主可控需求迫切，在先進製造中持續突破的國產廠商

，將會迎來重大發展機遇，看好當前國產化率亟待突破的先進製造、半導體設備等核心板塊。



＊內房股普漲，萬科獨憔悴＊



國家統計局今公布房地產價格數據，路透測算指，２０２４年１２月７０個大中城市新建商

品住宅價格指數按年跌幅連續第二個月縮窄至５﹒３％；１２月按月則由「負轉平」，為

２０２３年６月以來首次轉為持平。內房股普漲，龍湖（００９６０）及綠城中國

（０３９００）收升２﹒４％，華潤置地（０１１０９）漲２﹒２％，中海外（００６８８）揚

１﹒４％，而萬科（０２２０２）陷入負面新聞，盤中跌至去年９月來股價新低，收市仍挫逾

３％。



內媒經濟觀察網昨報道，萬科總裁兼執行長祝九勝被中國公安機關帶走，並稱深圳相關工作

專班已經全面介入萬科，該公司或將面臨接管改組。幾小時後，《財聯社》稱祝九勝今日凌晨更

新了微信朋友圈，疑似闢謠其遭帶走的傳聞。目前經濟觀察網已將相關報道刪除。



不過，萬科暫未作出官方回應，市場疑慮未消。分析師指出，若關於萬科的負面報道屬實，

則凸顯了萬科管理和運營的困境，是比較差的一個信號。摩根大通則稱，無論傳聞如何，萬科的

生存高度依賴政府支持，若工作專班介入的傳聞被證明是準確的，該行認為這將是萬科的生死攸

關時刻。重要的是關注政府最終是否決心支持萬科履行債務義務。換句話說，這是否意味著政府

對萬科的態度，已從目前的盡力支持溫和方式轉變為放棄或救助。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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