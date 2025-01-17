【內房困局】傳被公安機關帶走，萬科總裁祝九勝更新朋友圈闢謠

《經濟通通訊社１７日專訊》昨日有內地媒體報道，萬科企業（０２２０２）執行董事、總

裁、ＣＥＯ祝九勝被公安機關帶走。不過，祝九勝今日凌晨更新朋友圈，又與媒體電話簡短交流

闢謠。



１月１６日，有消息指萬科總裁祝九勝被警方帶走，但其被帶走的原因不詳。內媒記者稱多

次撥打祝九勝手機，發短信詢問，均無回覆；與萬科董事會秘書朱旭多次電話聯繫，後者也不接

聽。法新社也試圖與萬科聯繫，希望就相關事態發表評論未果。內媒報道說，深圳相關機構已經

全面介入萬科，萬科公司或將面臨接管改組。



不過，１月１７日淩晨接近１點，祝九勝更新朋友圈，轉發萬科旗下長租公寓品牌泊寓的相

關信息並附言「節前出差、春節團聚節後返工、短暫過渡選商旅短租，連住更實惠」，疑似闢謠

被帶走傳聞。祝九勝更新朋友圈後，內媒記者成功撥通祝九勝電話，與其進行了簡短交流。



＊萬科去年銷售額同比大降３５％＊



萬科官網資料顯示，１９９３年至２０１２年，祝九勝在中國建設銀行股份有限公司深圳市

分行工作；２０１２年加入萬科，２０１２年至２０１５年任公司高級副總裁，２０１６年至

２０１８年１月任萬科合營企業深圳市鵬鼎創盈金融信息服務股份有限公司董事長兼總經理。現

任集團執行董事、總裁、首席執行官、長租公寓事業部首席合夥人。



值得留意的是，萬科在１月初公告披露，２０２４年全年集團累計實現合同銷售面積

１８１０﹒７萬平方米，合同銷售金額２４６０﹒２億元人民幣。與２０２３年相比，萬科合同

銷售面積同比大降２６﹒５７％，合同銷售金額大降３４﹒５９％。（ｒｙ）

