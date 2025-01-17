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AH股新聞

17/01/2025 08:53

【大國博弈】美候任國安顧問：特朗普尋求讓ＴｉｋＴｏｋ繼續營運

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》報道，美國當選總統特朗普任命的、即將上任的國
家安全顧問沃爾茲（Ｍｉｋｅ　Ｗａｌｔｚ）表示，如果有一項可行的協議，新政府將讓
ＴｉｋＴｏｋ在美國繼續存在下去。根據法令，ＴｉｋＴｏｋ必須賣給一個非中國所有者，否則
該應用將於周日（１９日）被禁用。
　
　　沃爾茲稱，如果美國聯邦最高法院維持法案有效，特朗普就會採取措施防止ＴｉｋＴｏｋ停
運。如果有可行的出售方案，法律容許ＴｉｋＴｏｋ中國母公司字節跳動有多９０日完成剝離，
這樣實際上為特朗普爭取到ＴｉｋＴｏｋ繼續營運的時間。
　
　　參議院民主黨領袖舒默周四（１６日）在參議院表示，應給予ＴｉｋＴｏｋ更多時間來尋找
買家。他補充說，參議院民主黨人試圖通過一項議案來延長最後期限，以便尋找解決方案。「我
將與特朗普政府和兩黨合作，在保護國家安全的同時讓ＴｉｋＴｏｋ繼續存在下去。」
　
＊洽購財團稱願接納字節股東參與收購＊
　
　　另外，洽購ＴｉｋＴｏｋ的美國地產大亨Ｆｒａｎｋ　ＭｃＣｏｕｒｔ表示，對於讓
ＴｉｋＴｏｋ現有投資者保留權益抱持開放態度。
　
　　ＭｃＣｏｕｒｔ接受訪問時確認，其倡議成立財團已正式向字節跳動提出以２００億美元收
購ＴｉｋＴｏｋ美國業務，但不包括ＴｉｋＴｏｋ系統的演算法。ＭｃＣｏｕｒｔ指出，如果字
節跳動現有股東願意加入財團，他對此持開放態度。字節跳動的美國股東包括Ｇｅｎｅｒａｌ　
Ａｔｌａｎｔｉｃ、Ｓｕｓｑｕｅｈａｎｎａ及Ｓｅｑｕｏｉａ　Ｃａｐｉｔａｌ等創投公司。
至於字節跳動創辦人張一鳴倘若也想加入財團，ＭｃＣｏｕｒｔ相信要交由美國外國投資委員會
決定。（ｒｙ）

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