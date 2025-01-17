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AH股新聞

17/01/2025 11:10

【數據解讀】分析：中國仍需大規模刺激促進復甦，今年財政料發力

　　《經濟通通訊社１７日專訊》在一攬子增量和存量政策支持下，中國２０２４年四季度
ＧＤＰ同比增速加快至５﹒４％，超出預期並創下六個季度最高水平；全年經濟增長５％實現預
期目標。單就１２月來看，規模以上工業增加值和社會消費品零售總額同比增速均優於預期，工
業同比增速創八個月高點。不過，１２月全國城鎮調查失業率為５﹒１％，較上月５％有所上升

　
　　分析人士指出，去年政策立場轉變幫助經濟企穩，但尚需大規模、持續的政策刺激來促進復
甦。面對全球經濟不確定性和內需不足等挑戰，預計政策在２０２５年可能持續發力，特別是財
政政策。
　
　　仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，全年ＧＤＰ增長５％超出普遍預期，實現了政府
目標。加上最近上修了２０２３年ＧＤＰ數據，表明儘管基數效應很高，但決策層對中國經濟未
來的增長勢頭充滿信心。
　
＊邢兆鵬：美國關稅落地，政策將轉向穩增長＊
　
　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬分析，ＧＤＰ增速高於預期主要受益於政策力度和低基數
。出口驅動工業生產提振，但零售數據在前面兩月擾動後回歸正常水平。四季度５﹒４％的
ＧＤＰ增速也預示２０２５年經濟增長目標應保持不變，同時也提供了重新審視風險的機會。近
期的流動性緊張和萬科事件表明在美國關稅落地前，宏觀審慎去風險是主要關注方向。預計一旦
關稅落地，政策將重新轉向穩增長。
　
　　另外，望正資本全球宏觀對沖基金董事長劉陳傑表示，２０２４年第四季度經濟數據基本符
合預期，生產端改善明顯，說明９月後政策發力效果顯著。面對今年全球經濟的不確定性和國內
有效需求不足等挑戰，相信政策在２０２５年可能持續發力，特別是財政政策、貨幣政策的協調
配合，房地產市場也可能會略微好轉，一二線城市和三四線城市出現分化，更多消費支持政策等
提振內需的政策也將陸續出台。
　
＊保銀資本：失業率升，財政立場需更加積極＊
　
　　至於保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，今天發布的宏觀數據喜憂參半。雖
然四季度ＧＤＰ增速超出預期，但調查失業率升至５％以上。去年９月政策立場的轉變幫助經濟
在四季度企穩，但還需要大規模、持續的政策刺激來提振經濟勢頭並維持復甦。要想遏制上升的
失業率，財政政策立場需要變得更加積極。（ｒｙ）

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