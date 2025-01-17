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AH股新聞

17/01/2025 11:59

《中國要聞》公安部：中泰警方就王星案聯手抓獲１２名境內外疑犯

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《央視新聞》報道，近期，演員王某、燈光師孫某強等多名
中國公民被騙至泰緬邊境後失聯、被困，引發社會高度關注。公安部部署相關地方公安機關全面
梳理摸排境外失聯、被困人員情況，積極協調駐外使領館等相關部門，全力開展人員解救和案件
偵查調查。經工作，王某、孫某強、楊某琪、吳某琪、林某玲、許某寧等人已獲救脫困、安全回
國。同時，中泰警方已聯手抓獲１２名境內外犯罪嫌疑人，相關案件偵辦及其他犯罪嫌疑人緝捕
工作正在進行中。
　
　　針對近期境外失聯、被困人員家屬發布的求助信息，公安部已部署各地公安機關全面摸排梳
理線索，及時開展偵查調查工作，全力協調有關部門盡快查找解救失聯、被困人員。
　
　　報道指，經查，２０２４年１２月２９日，王某在微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的
通告，遂根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。２０２５年１月
３日凌晨，王某抵達泰國曼谷機場後，乘坐「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底
「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」「凱旋」等多個電詐園區。
　
＊藉王星案深挖緬甸人口販運犯罪集團＊
　
　　公安機關在全力查找解救失聯、被困人員的同時，同步推進案件偵查調查工作，循線深挖出
一個藏匿於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。２０２４年１２月以來，該犯罪集
團在大量微信群中發布招聘演員、模特、劇組工作人員等虛假信息，通過為有意向人員購買機票
、預訂酒店、安排車輛等方式，將其誘騙至泰國境內後，再轉運至緬甸妙瓦底，販賣至各電詐園
區。近期網上的多起相關人員境外失聯、被困案件均與該犯罪集團有關。（ｊｑ）

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