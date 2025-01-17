《汽車新勢力》哪吒汽車否認「獲得６０億元融資」

《經濟通通訊社１７日專訊》今日，有市場傳聞稱，哪吒汽車已獲得約６０億元融資，但未

透露融資具體幣種，並指本次融資有國資和寧德時代參與。對此，據《中國證券報》引述哪吒汽

車回應稱，該消息不實。



去年１１月，哪吒汽車傳出大規模裁員、工廠停擺等消息，次月初哪吒汽車宣布因公司戰略

，張勇不再擔任首席執行官，轉任公司顧問，由創始人、董事長方運舟兼任首席執行官。此後有

消息指，停擺月餘的哪吒汽車桐鄉工廠２０２５年１月４日全面復工，哪吒汽車逐步回到正軌，

不過１月６日哪吒汽車官網突然無法打開，引發公司倒閉的猜測，但當天下午官網恢復正常，哪

吒方面發聲明稱，事件起因是「服務器配置升級過程中出現技術故障，導致網站暫時無法正常運

行」。



與此同時，合眾新能源汽車股份有限公司（哪吒汽車母公司，下稱合眾汽車）近期接連新增

股權凍結信息。天眼查顯示，從去年１１月至今年１月１３日，合眾汽車有３０條被法院凍結股

權的記錄，累計凍結股權數額約為３１億元人民幣，其中數額最大的一筆為合眾汽車在眾聯天下

汽車銷售服務有限公司所持的２０億元股權。（ｊｑ）

