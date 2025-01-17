《中國要聞》外交部：中國政府堅決打擊電騙和跨境違法犯罪活動

《經濟通通訊社１７日專訊》就跨境電信詐騙相關問題，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例
行記者會上介紹，１月１６日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見東盟１０國駐華
使節時表示，近期在泰緬邊境一帶連續發生網、賭、電、詐惡性事件，威脅並傷害中國等各國公
民的切身利益，需要引起高度重視，希望相關國家負起責任，採取強有力措施，堅決打擊網賭電
詐，維護人民群眾生命財產安全，絕不允許犯罪分子逍遙法外。
郭嘉昆進一步指出，中國政府堅決打擊電信網絡詐騙犯罪，堅決打擊跨境違法犯罪活動，堅
決保護中國公民的合法權益。中方也一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地的法律法規，不從事違
法犯罪活動。
＊中方將繼續妥善處置涉海外中國公民案件＊
郭嘉昆表示，近一時期中國同有關國家密切合作，摧毀了一大批跨國犯罪團夥。中方將繼續
深化國際執法合作，加大力度打擊電詐網賭、人口販賣等跨境違法犯罪活動，將繼續會同主管部
門指導駐外使領館妥善處置涉及海外中國公民的案件，在職責範圍內對當事人及家屬提供必要協
助，希望每位公民也增強防範意識，做好自我保護，凝聚合力，共同鏟除網、賭、電、詐等社會
毒瘤。
近日，內地演員王星等人被騙至泰緬邊境後失聯、被困，引發社會高度關注。據《央視新聞
》今日報道，中泰警方就王星案已聯手抓獲１２名境內外犯罪嫌疑人，相關案件偵辦及其他犯罪
嫌疑人緝捕工作正在進行中。（ｊｑ）
【你點睇？】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯，最終獲救回國，事件會否影響你到泰國旅遊的信心？► 立即投票