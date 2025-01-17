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AH股新聞

17/01/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２９％，今公布２０２４年ＧＤＰ數據

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地今日公布多項重磅經濟數據，經濟學家預計２０２４年實
現５％經濟增長目標，但１２月零售和工業增加值數據料顯示年底經濟運行勢頭有所減弱。滬深
股市今早低開，滬綜指低開０﹒２９％，報３２２６﹒７６點，深成指低開０﹒４１％，創業板
指低開０﹒４７％。
　
　　據《證券時報》發起的調查結果顯示，經濟學家普遍看好中國實現２０２４年全年５％左右
的預期增長目標，預計２０２５年上半年中國經濟保持適度增長，全年增速不低於４﹒８％。多
數受訪學者認為，新的一年，我國價格水平偏低的狀況將適當緩解，外部環境的不確定性對中國
出口的影響可控，債市、匯市將保持震盪走勢。受訪者建議，新的一年，應完善居民增收減負政
策，優化支持兩新政策舉措，增加保障性住房供給。
　
　　內房龍頭之一萬科（０２２０２）（深：０００００２）執行董事、總裁、ＣＥＯ祝九勝傳
於１月１５日被公安機關帶走。又有消息指，深圳相關工作專責小組已經全面介入萬科，萬科或
面臨接管改組。不過，內媒《財聯社》最新報道指，祝九勝今日凌晨更新了微信朋友圈，疑似闢
謠被帶走的傳聞。Ａ股房地產板塊盤初走低。
　
　　另外，人民銀行今日進行１０５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有
４５億元逆回購到期，即今日淨投放１００５億元。本周人行共進行１４８４８億元７天期逆回
購，對沖３０９億元逆回購到期，即全周放水１４５３９億元。計及１５日到期的９９５０億元
ＭＬＦ，全口徑計，本周放水４５８９億元。（ｒｙ）

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