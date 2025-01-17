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AH股新聞

17/01/2025 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４％，經濟數據勝預期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局今公布２０２４年ＧＤＰ增長５％，實現全年預期
目標；其中第四季ＧＤＰ同比增速加快至５﹒４％，超出預期並創六季度最高。去年１２月規模
以上工業增加值和社會消費品零售總額同比增速均優於預期，工業同比增速創八個月高點。滬深
股市獲數據提振，今日低開高走，滬綜指半日升０﹒４％，報３２４８﹒９０點，深成指及創業
板分別升０﹒６８％及０﹒７４％。
　
　　惟交投淡靜，兩市半天成交額６７０６億元（人民幣．下同），較上個交易日大減１８１０
億元或２１％。
　
　　盤面上，半導體芯片股臨近午盤抽升，板塊收漲２﹒６％，康強電子（深：００２１１９）
、瑞芯微（滬：６０３８９３）等漲停，中芯國際（滬：６８８９８１）升５﹒９％。美國總統
拜登離任前全方位加強對華先進芯片出口限制，全方位打壓中國ＡＩ行業發展，但也提升國產替
代預期。
　
　　房地產板塊盤初受萬科（０２２０２）（深：０００００２）負面新聞影響下調，隨著統計
局數據發布，板塊成功反彈，上午收升。《路透》根據統計局數據測算，２０２４年１２月７０
個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第二個月縮窄；１２月環比則自２０２３年６月
以來首次轉為持平。國家統計局局長康義亦表示，四季度新建商品房銷售面積、銷售金額同比均
實現正增長，扭轉之前連續下滑的態勢。不過萬科仍跌４﹒８％，早前有報道指公司總裁祝九勝
被警方帶走，而且深圳相關機構已全面介入萬科，公司或面臨接管改組。不過，祝九勝今日凌晨
更新朋友圈，又與媒體電話簡短交流闢謠。（ｒｙ）

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