《Ａ股行情》滬指收升０﹒１８％全周漲２﹒３％，半導體集體反彈

《經濟通通訊社１７日專訊》中央頻頻出台刺激措施奏效，中國經濟去年實現了官方增長目

標５％；四季度ＧＤＰ同比增速更加快至５﹒４％，超出預期並創六季度最高。滬指連升兩日，

今日收升０﹒１８％，報３２４１﹒８２點，深成指亦升０﹒６％，創業板指揚０﹒７８％。兩

市全天成交１﹒１４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１３８２億元或１１％。



回顧全周，美國拜登政府趕卸任前全方位強化圍堵中國措施。其中針對ＡＩ芯片行業連出兩

條新規，一是將全球國家地區劃分為三個等級，管控先進芯片銷售，防止流入中俄等國家；二是

要求台積電、三星電子和英特爾等生產商更嚴格審查客戶、加強盡職調查，封上讓華為等中國客

戶得以繼續獲取先進芯片的後門。另外還將多家中國公司列入涉疆企業清單及商務部的限制出口

名單等。不過，特朗普上任前後的風險波動已在市場預期之中，滬綜指升多跌少、全周仍漲逾

２﹒３％。



＊中美科技戰持續，半導體大跌大升＊



另外，內地對美限制芯片輸華採反制行動。中國商務部昨表示，中國國內有關成熟製程芯片

產業正遭受自美進口產品的不公平競爭，中方將依法啟動調查。公告進一步表示，拜登政府對芯

片行業給予了大量補貼，美企業因此獲得了不公平競爭優勢，並對華低價出口相關成熟製程芯片

產品，損害了中國國內產業的合法權益。調查機關將按照中國相關法律法規，遵循世貿組織規則

進行審查，並將依法啟動調查。



半導體板塊今反彈，收升２﹒３％；中芯國際（滬：６８８９８１）昨挫３％，今日大漲

６﹒３％，聖邦股份（深：３００６６１）、瑞芯微（滬：６０３８９３）等紛紛升停。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８１２﹒３４ ＋０﹒３１

上證綜合指數 ３２４１﹒８２ ＋０﹒１８ ４５６５﹒５３

上證Ａ股指數 ３３９７﹒９１ ＋０﹒１８

深證成份指數 １０１６１﹒３２ ＋０﹒６０ ６７８９﹒８１

深圳創業板指數 ２０６７﹒２７ ＋０﹒７８

上證Ｂ股指數 ２６０﹒７７ －０﹒５８ １﹒００

深證Ｂ股指數 １１９０﹒９１ －０﹒３３ ０﹒４３

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