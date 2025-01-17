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AH股新聞

17/01/2025 09:34

《中國房產》統計局：１２月７０城樓價同比降幅收窄，環比一線漲

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布２０２４年１２月商品住宅銷售價格變動情況
。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，２０２４年１２月，７０個大中城市中，一
線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比總體降幅收窄；一二三線城市同比降幅均繼
續收窄。
　
＊上海深圳新房樓價環比上漲，廣州新房二手房樓價環比皆跌＊
　
　　１２月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲０﹒２％。其中，上海和
深圳分別上漲０﹒５％和０﹒２％，北京和廣州均下降０﹒１％。一線城市二手住宅銷售價格環
比上漲０﹒３％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。其中，北京、上海和深圳分別上漲０﹒５％
、０﹒９％和０﹒１％，廣州下降０﹒３％。
　
　　１２月，二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降０﹒１％轉為持平；二手住宅環比
下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降
０﹒２％，降幅收窄０﹒１個百分點；二手住宅環比下降０﹒４％，降幅收窄０﹒１個百分點。
　
　　１２月，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有２３個，比上月增加６
個；二手住宅環比上漲城市有９個，比上月減少１個。
　
＊一二三線城市新房二手房樓價同比降幅均收窄＊
　
　　１２月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降３﹒８％，降幅比上月收窄０﹒５個百分
點。其中，北京、廣州和深圳分別下降５﹒４％、９﹒１％和６﹒１％，上海上漲５﹒３％。一
線城市二手住宅銷售價格同比下降６﹒７％，降幅收窄１﹒３個百分點，其中北京、上海、廣州
和深圳分別下降４﹒５％、３﹒４％、１０﹒９％和８﹒０％。
　
　　１２月，二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降５﹒４％，降幅比上月收窄０﹒４個百分
點；二手住宅同比下降７﹒９％，降幅收窄０﹒５個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同
比下降６﹒２％，降幅收窄０﹒３個百分點；二手住宅同比下降８﹒４％，降幅收窄０﹒４個百
分點。（ｓｌ）
　

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