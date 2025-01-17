  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

17/01/2025 11:37

德勤中國公布高科技成長５０強及明日之星榜，生命科學企業佔最多

　　《經濟通通訊社１７日專訊》德勤中國今日發布「２０２４德勤中國高科技高成長５０強」
（下稱「中國５０強」）和「德勤中國明日之星」（下稱「明日之星」）榜單。本年度主題為「
逐新求質，超越增長」，兩個榜單上榜企業共１００家，北京、深圳、廣州位居三甲，合計佔比
５９％。行業分布上，生命科學佔比３９％，超過硬件和軟件行業居首。
　
＊上榜中國５０強近三年收入增長率平均值大降＊
　
　　其中，「中國５０強」榜單旨在表彰高速成長、不斷創新的科技企業，排名以企業近三年收
入增長率為指標。２０２４年上榜企業三年累計營收增長率平均值為５８８％，相比２０２３年
的１５８１％明顯下降。榜首中昊芯英（杭州）科技以３５３４％的近三年收入增長率大幅拋離
其他公司，但相較２０２３年榜首深圳創維光伏科技的１１４２１％大減。
　
　　榜單排名前十企業營收增長率大幅下滑，平均三年增長率為１４０８％，低於２０２３年的
５１１１％。營收規模上，上榜企業營收較２０２３年略降，其中５０００萬元（人民幣．下同
）－１億元的企業數增長較快，佔比亦最多，達到３０％，高於去年的２４％；超１億元的佔比
４４％，企業數量減少２家；超５億元的企業數量與２０２３年持平，佔比１８％。
　
　　地域分布上，北京、廣州、深圳的集中度達到７０％，高於２０２３年的６４％；香港、上
海分別由２０２３年的１２％、８％降至０。
　
＊上榜生命科學企業首超軟件與硬件，互聯網企業明顯回落＊
　
　　行業分布上，一級行業中，生命科學領域在近三年內的比重逐年攀升，達到３６％，首次超
越軟件行業與硬件行業，位居榜首。相比２０２３年，互聯網回落明顯，佔比由２２％降至僅
５％，排在第五位。
　
　　上榜的二級行業領域廣泛，呈多元化格局，主要是因為隨著ＡＩ技術發展，其在芯片研發、
智能駕駛、醫療診斷、智能智造等方面都有了更加深入的部署與應用。二級行業中，生物技術╱
製劑佔比最高，半導體╱元器件位居第二，商用軟件和醫療設備及數字化診療技術並列第三。
　
＊明日之星榜生命科學企業佔比４２％遙遙領先＊
　
　　另外，「明日之星」榜單旨在表彰在細分領域處於領先地位、擁有獨具創新的技術和商業模
式的卓越企業，亦有５０家企業上榜。一級行業中，生命科學以４２％的佔比領先，其次是硬件
以２２％排第二，接下來是軟件（１２％）、互聯網和高端裝備（１０％）分別位居第三、四位

　
　　二級行業中，生物技術╱製劑以佔比２４％排第一，其次是半導體╱元器件，佔１８％；再
次是智能製造、醫療器械、ＡＩ及數字化診療技術。值得注意的是，明日之星企業研究人員佔比
高，有６６％的上榜企業研發人員佔比超過４０％。企業重視知識產權管理，專利數量多，１５
家企業專利數量超過１００項。
　
　　從地域看，「明日之星」企業城市分布更加多元，其中北上廣深一線城市明日之星企業共計
３４家，佔據榜單份額的６８％；蘇州上榜企業數量呈上升趨勢，佔比由３％增至８％；另有多
地首次出現上榜企業。
　
　　從估值看，估值在１０億－２０億元之間的企業佔比超三分之一。獨角獸企業（估值６５億
元以上）４家，佔比８％，準獨角獸企業（４０億－６５億）２家，佔２％。頭部企業估值略有
下降，中位企業估值穩健。（ｓｌ）
　
　

【你點睇？】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河，你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處