德勤中國公布高科技成長５０強及明日之星榜，生命科學企業佔最多

《經濟通通訊社１７日專訊》德勤中國今日發布「２０２４德勤中國高科技高成長５０強」

（下稱「中國５０強」）和「德勤中國明日之星」（下稱「明日之星」）榜單。本年度主題為「

逐新求質，超越增長」，兩個榜單上榜企業共１００家，北京、深圳、廣州位居三甲，合計佔比

５９％。行業分布上，生命科學佔比３９％，超過硬件和軟件行業居首。



＊上榜中國５０強近三年收入增長率平均值大降＊



其中，「中國５０強」榜單旨在表彰高速成長、不斷創新的科技企業，排名以企業近三年收

入增長率為指標。２０２４年上榜企業三年累計營收增長率平均值為５８８％，相比２０２３年

的１５８１％明顯下降。榜首中昊芯英（杭州）科技以３５３４％的近三年收入增長率大幅拋離

其他公司，但相較２０２３年榜首深圳創維光伏科技的１１４２１％大減。



榜單排名前十企業營收增長率大幅下滑，平均三年增長率為１４０８％，低於２０２３年的

５１１１％。營收規模上，上榜企業營收較２０２３年略降，其中５０００萬元（人民幣．下同

）－１億元的企業數增長較快，佔比亦最多，達到３０％，高於去年的２４％；超１億元的佔比

４４％，企業數量減少２家；超５億元的企業數量與２０２３年持平，佔比１８％。



地域分布上，北京、廣州、深圳的集中度達到７０％，高於２０２３年的６４％；香港、上

海分別由２０２３年的１２％、８％降至０。



＊上榜生命科學企業首超軟件與硬件，互聯網企業明顯回落＊



行業分布上，一級行業中，生命科學領域在近三年內的比重逐年攀升，達到３６％，首次超

越軟件行業與硬件行業，位居榜首。相比２０２３年，互聯網回落明顯，佔比由２２％降至僅

５％，排在第五位。



上榜的二級行業領域廣泛，呈多元化格局，主要是因為隨著ＡＩ技術發展，其在芯片研發、

智能駕駛、醫療診斷、智能智造等方面都有了更加深入的部署與應用。二級行業中，生物技術╱

製劑佔比最高，半導體╱元器件位居第二，商用軟件和醫療設備及數字化診療技術並列第三。



＊明日之星榜生命科學企業佔比４２％遙遙領先＊



另外，「明日之星」榜單旨在表彰在細分領域處於領先地位、擁有獨具創新的技術和商業模

式的卓越企業，亦有５０家企業上榜。一級行業中，生命科學以４２％的佔比領先，其次是硬件

以２２％排第二，接下來是軟件（１２％）、互聯網和高端裝備（１０％）分別位居第三、四位

。



二級行業中，生物技術╱製劑以佔比２４％排第一，其次是半導體╱元器件，佔１８％；再

次是智能製造、醫療器械、ＡＩ及數字化診療技術。值得注意的是，明日之星企業研究人員佔比

高，有６６％的上榜企業研發人員佔比超過４０％。企業重視知識產權管理，專利數量多，１５

家企業專利數量超過１００項。



從地域看，「明日之星」企業城市分布更加多元，其中北上廣深一線城市明日之星企業共計

３４家，佔據榜單份額的６８％；蘇州上榜企業數量呈上升趨勢，佔比由３％增至８％；另有多

地首次出現上榜企業。



從估值看，估值在１０億－２０億元之間的企業佔比超三分之一。獨角獸企業（估值６５億

元以上）４家，佔比８％，準獨角獸企業（４０億－６５億）２家，佔２％。頭部企業估值略有

下降，中位企業估值穩健。（ｓｌ）





