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AH股新聞

17/01/2025 13:57

【數據解讀】去年房地產投資創記錄最差，四季度銷售和價格降轉增

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局數據顯示，２０２４年房地產開發投資同比降
１０﹒６％，為有記錄以來最差。不過統計局長康義在解讀數據時指出，四季度新建商品房銷售
面積、銷售額同比分別增長０﹒５％、１﹒０％，扭轉了之前連續下滑的態勢。而《路透》根據
國家統計局數據測算，２０２４年１２月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第
二個月縮窄至５﹒３％；１２月環比則由負轉平，是自２０２３年６月以來首次轉為持平。展望
２０２５年，多位分析人士認為，２０２５年高線城市的房價和銷售額或將率先企穩。
　
＊機構：大部分房企債務纏身失再投資能力＊
　
　　同策研究院研究總監宋紅衛稱，價格上來看政策導向是「止跌回穩」，最新數據基本支持了
該趨勢。價格好轉更多的是受結構化的影響，一線城市對於穩房價起了主導作用，從產品結構上
看，一線城市的豪宅走出獨立行情。投資來看，大部分房企現在面臨債務壓力，尤其是民營企業
，其實大部分已經失去了再投資能力。
　
　　Ｌｅｇａｌ　＆　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的亞太
投資策略師Ｅｎ　Ｂｅｎｎｅｔｔ稱，房地產行業仍然面臨壓力，當局不希望看到槓桿率和價格
大幅上漲的舊時代重現，因此投資者仍需保持耐心。
　
＊高盛：關注３月債券償付第一個壓力點＊
　
　　投行高盛則稱，３月份也將是觀察開發商流動性狀況的重要時點，因為這將是今年債券償付
的第一個壓力點。高盛王逸等分析師在報告中並指出，展望一季度，預計７５個主要城市的銷售
面積和整體二手房市場將同比正增長，但全國一手房市場、土地出讓、新開工和竣工面積的同比
下降趨勢可能會持續。
　
　　另外，中原地產首席分析師張大偉認為，春節假期疊加政策井噴後的空窗期，市場有波動的
可能性，也代表了當下市場需要更多的政策穩定。預計市場有望在３月份再次出現小陽春。
　
　　瑞銀大中華房地產投資研究部主管林鎮鴻認為，今年新房成交的金額與面積還會有所下跌，
不過跌幅將減緩；二手房的成交金額和面積將增加，從銷售佔比來看，二手房佔比還會持續提升
。（ｓｌ）　

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