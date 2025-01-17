【數據解讀】去年房地產投資創記錄最差，四季度銷售和價格降轉增

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局數據顯示，２０２４年房地產開發投資同比降

１０﹒６％，為有記錄以來最差。不過統計局長康義在解讀數據時指出，四季度新建商品房銷售

面積、銷售額同比分別增長０﹒５％、１﹒０％，扭轉了之前連續下滑的態勢。而《路透》根據

國家統計局數據測算，２０２４年１２月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第

二個月縮窄至５﹒３％；１２月環比則由負轉平，是自２０２３年６月以來首次轉為持平。展望

２０２５年，多位分析人士認為，２０２５年高線城市的房價和銷售額或將率先企穩。



＊機構：大部分房企債務纏身失再投資能力＊



同策研究院研究總監宋紅衛稱，價格上來看政策導向是「止跌回穩」，最新數據基本支持了

該趨勢。價格好轉更多的是受結構化的影響，一線城市對於穩房價起了主導作用，從產品結構上

看，一線城市的豪宅走出獨立行情。投資來看，大部分房企現在面臨債務壓力，尤其是民營企業

，其實大部分已經失去了再投資能力。



Ｌｅｇａｌ ＆ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的亞太

投資策略師Ｅｎ Ｂｅｎｎｅｔｔ稱，房地產行業仍然面臨壓力，當局不希望看到槓桿率和價格

大幅上漲的舊時代重現，因此投資者仍需保持耐心。



＊高盛：關注３月債券償付第一個壓力點＊



投行高盛則稱，３月份也將是觀察開發商流動性狀況的重要時點，因為這將是今年債券償付

的第一個壓力點。高盛王逸等分析師在報告中並指出，展望一季度，預計７５個主要城市的銷售

面積和整體二手房市場將同比正增長，但全國一手房市場、土地出讓、新開工和竣工面積的同比

下降趨勢可能會持續。



另外，中原地產首席分析師張大偉認為，春節假期疊加政策井噴後的空窗期，市場有波動的

可能性，也代表了當下市場需要更多的政策穩定。預計市場有望在３月份再次出現小陽春。



瑞銀大中華房地產投資研究部主管林鎮鴻認為，今年新房成交的金額與面積還會有所下跌，

不過跌幅將減緩；二手房的成交金額和面積將增加，從銷售佔比來看，二手房佔比還會持續提升

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