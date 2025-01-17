【大國博弈】國家互聯網應急中心公布美國黑客入侵兩中國機構詳情

《經濟通通訊社１７日專訊》國家互聯網應急中心今日接連發布兩份調查報告，披露美國黑

客對中國某先進材料設計研究院和某智慧能源和數字信息大型高科技企業發起網絡攻擊的詳情，

稱這是為全球相關國家、單位有效發現和防範美網絡攻擊行為提供借鑒。該中心去年１２月公布

發現處置這兩宗網絡攻擊的簡訊。



＊入侵２７６台主機竊近５ＧＢ資料＊



關於某先進材料設計研究院遭受網絡攻擊的調查報告指，美國黑客在去年８月利用該單位電

子文件系統注入漏洞入侵該系統，竊取該系統管理員帳號╱密碼信息後，登錄被攻擊系統的管理

後台，部署了後門程序和接收被竊數據的定制化木馬程序。



２０２４年１１月６日至１１月１６日，黑客利用３個不同的跳板ＩＰ三次入侵電子文件系

統服務器的某軟件升級功能，升級管理服務器，向該單位２７６台個人主機植入木馬。這些木馬

已內置與受害單位工作內容高度相關的特定關鍵詞，搜索到包含特定關鍵詞的文件後即將相應文

件竊取並傳輸至境外。這三次竊密活動使用的關鍵詞均不相同，顯示出攻擊者每次攻擊前均作了

精心準備，具有很強的針對性。三次竊密行為共竊取重要商業信息、知識產權文件共

４﹒９８ＧＢ。



＊利用微軟Ｅｘｃｈａｎｇｅ漏洞攻擊，竊逾１ＧＢ開發項目數據＊



關於某智慧能源和數字信息大型高科技企業遭受網絡攻擊的調查報告指出，２０２３年５月

至２０２３年１０月，美國黑客對該公司發起了３０餘次網絡攻擊。該公司郵件服務器使用微軟

Ｅｘｃｈａｎｇｅ郵件系統。美國黑客利用２個微軟Ｅｘｃｈａｎｇｅ漏洞進行攻擊，以郵件服

務器為跳板，利用內網掃描和滲透手段，在內網中建立隱蔽的加密傳輸隧道，通過ＳＳＨ、

ＳＭＢ等方式登錄控制該公司的３０餘台重要設備並竊取數據。



黑客利用郵件服務器管理員帳號執行郵件導出操作，竊密目標主要是該公司高層管理人員以

及重要部門人員。黑客頻繁竊取了該公司核心網絡設備帳號及配置信息，包括「網絡核心設備配

置表」、「核心網絡設備配置備份及巡檢」、「網絡拓撲」、「機房交換機（核心＋匯聚）」、

「運營商ＩＰ地址統計」、「關於採購互聯網控制網關的請示」等敏感文件。



黑客還通過對該公司的代碼服務器、開發服務器等進行攻擊，頻繁竊取該公司相關開發項目

數據，竊取數據達１﹒０３ＧＢ。為避免被發現，黑客每次攻擊後，都會清除計算機日誌中攻擊

痕跡，並刪除攻擊竊密過程中產生的臨時打包文件。（ｓｌ）

