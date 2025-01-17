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AH股新聞

17/01/2025 10:00

【聚焦數據】內地１２月社會消費品零售總額增３﹒７％，優預期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，２０２４年１２月，社會消費品零售總額
４５１７２億元（人民幣．下同），同比增長３﹒７％，增幅優於預期的３﹒５％，並較１１月
擴大０﹒７個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額３９５０９億元，增長４﹒２％。
　
＊全年社會消費品零售總額增３﹒５％＊
　
　　２０２４年，社會消費品零售總額４８７８９５億元，比上年增長３﹒５％。其中，除汽車
以外的消費品零售額４３７５８１億元，增長３﹒８％。
　
　　按經營單位所在地分，１２月，城鎮消費品零售額３８４４５億元，同比增長３﹒７％；鄉
村消費品零售額６７２７億元，增長３﹒８％。２０２４年，城鎮消費品零售額４２１１６６億
元，比上年增長３﹒４％；鄉村消費品零售額６６７２９億元，增長４﹒３％。
　
　　按消費類型分，１２月，商品零售額３９６２３億元，同比增長３﹒９％；餐飲收入
５５４９億元，增長２﹒７％。２０２４年，商品零售額４３２１７７億元，比上年增長
３﹒２％；餐飲收入５５７１８億元，增長５﹒３％。
　
　　按零售業態分，２０２４年，限額以上零售業單位中便利店、專業店、超市零售額比上年分
別增長４﹒７％、４﹒２％、２﹒７％；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降２﹒４％、
０﹒４％。
　
＊全年網上零售額增長７﹒２％＊
　
　　２０２４年，全國網上零售額１５５２２５億元，比上年增長７﹒２％。其中，實物商品網
上零售額１３０８１６億元，增長６﹒５％，佔社會消費品零售總額的比重為２６﹒８％；在實
物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長１６﹒０％、１﹒５％、６﹒３％。
（ｓｌ）

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