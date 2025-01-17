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AH股新聞

17/01/2025 10:00

【聚焦數據】去年全國固定資產投資增３﹒２％，略低預期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，２０２４年，全國固定資產投資（不含農戶
）５１４３７４億元（人民幣．下同），比上年增長３﹒２％，增幅略低於預期的３﹒３％，並
較１－１１月收窄０﹒１個百分點。其中，民間固定資產投資２５７５７４億元，下降０﹒１％

　
　　從環比看，１２月固定資產投資（不含農戶）增長０﹒３３％。
　
　　分產業看，第一產業投資９５４３億元，比上年增長２﹒６％；第二產業投資１７９０６４
億元，增長１２﹒０％；第三產業投資３２５７６７億元，下降１﹒１％。
　
　　第二產業中，工業投資比上年增長１２﹒１％。其中，採礦業投資增長１０﹒５％，製造業
投資增長９﹒２％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長２３﹒９％。
　
　　第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）比上年增長
４﹒４％。其中，水利管理業投資增長４１﹒７％，航空運輸業投資增長２０﹒７％，鐵路運輸
業投資增長１３﹒５％。
　
　　分地區看，東部地區投資比上年增長１﹒３％，中部地區投資增長５﹒０％，西部地區投資
增長２﹒４％，東北地區投資增長４﹒２％。
　
　　分登記註冊類型看，內資企業投資比上年增長２﹒９％，港澳台企業投資增長４﹒２％，外
商企業投資下降１０﹒０％。（ｓｌ）

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