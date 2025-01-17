【聚焦數據】去年全國固定資產投資增３﹒２％，略低預期

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，２０２４年，全國固定資產投資（不含農戶

）５１４３７４億元（人民幣．下同），比上年增長３﹒２％，增幅略低於預期的３﹒３％，並

較１－１１月收窄０﹒１個百分點。其中，民間固定資產投資２５７５７４億元，下降０﹒１％

。



從環比看，１２月固定資產投資（不含農戶）增長０﹒３３％。



分產業看，第一產業投資９５４３億元，比上年增長２﹒６％；第二產業投資１７９０６４

億元，增長１２﹒０％；第三產業投資３２５７６７億元，下降１﹒１％。



第二產業中，工業投資比上年增長１２﹒１％。其中，採礦業投資增長１０﹒５％，製造業

投資增長９﹒２％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長２３﹒９％。



第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）比上年增長

４﹒４％。其中，水利管理業投資增長４１﹒７％，航空運輸業投資增長２０﹒７％，鐵路運輸

業投資增長１３﹒５％。



分地區看，東部地區投資比上年增長１﹒３％，中部地區投資增長５﹒０％，西部地區投資

增長２﹒４％，東北地區投資增長４﹒２％。



分登記註冊類型看，內資企業投資比上年增長２﹒９％，港澳台企業投資增長４﹒２％，外

商企業投資下降１０﹒０％。（ｓｌ）

