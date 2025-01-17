《打擊貪腐》地質調查局原局長鍾自然受賄及故意洩密，認罪候判

《經濟通通訊社１７日專訊》今日，浙江省寧波市中級人民法院一審開庭審理了自然資源部

原黨組成員、中國地質調查局原黨組書記、局長鍾自然受賄、故意洩露國家秘密一案。對受賄部

分公開審理；因涉及國家秘密，對故意洩露國家秘密部分依法不公開審理。



＊受賄２３５６萬餘元，將機密級文件交予不應知悉者閱看並保管＊



寧波市人民檢察院起訴指控，２０１１年至２０２３年，被告人鍾自然利用擔任中國地質調

查局黨組副書記、副局長，原國土資源部總工程師，原國土資源部黨組成員、自然資源部黨組成

員、中國地質調查局黨組書記、局長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關

單位和個人在項目承攬、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣

２３５６萬餘元。



２０１９年，鍾自然違反保守國家秘密法的規定，將機密級文件交予不應知悉者閱看並保管

，情節嚴重。檢察機關提請以受賄罪、故意洩露國家秘密罪追究鍾自然的刑事責任。鍾自然當庭

表示認罪悔罪，庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。



公開資料顯示，鍾自然１９６２年８月生，安徽桐城人。２０１４年，他出任國土資源部黨

組成員，中國地質調查局局長、黨組書記。２０１８年自然資源部成立後，鍾自然任自然資源部

黨組成員，中國地質調查局局長、黨組書記，２０２２年９月退休。在退休一年多後，於去年１

月２日被通報受查，成為去年「首虎」，去年６月被開除黨籍。當時中紀委國家監委的通報中提

到，鍾自然將地質調查、礦產開發等權力作為斂財納賄的工具，搞權錢交易，利用職務便利為他

人在企業經營、項目承攬、礦權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；違反國家保密規定，故

意洩露國家秘密。（ｊｑ）

