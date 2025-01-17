【聚焦數據】深圳去年進出口首破４萬億，重返內地外貿城市首位

《經濟通通訊社１７日專訊》據《深圳特區報》，深圳海關今日對外宣布，２０２４年深圳
進出口４﹒５萬億元（人民幣．下同），首次突破４萬億元，時隔９年重返內地外貿城市首位，
同比增長１６﹒４％，增速分別較全國、全省快１１﹒４個、６﹒６個百分點。
進口、出口均為歷史新高，其中出口總額達到２﹒８１萬億元，同比增長１４﹒６％，連續
３２年保持全國第一的位置；進口額為１﹒６９萬億元，同比增長１９﹒６％。（ｊｑ）
樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情
17/01/2025 18:08
《經濟通通訊社１７日專訊》據《深圳特區報》，深圳海關今日對外宣布，２０２４年深圳
進出口４﹒５萬億元（人民幣．下同），首次突破４萬億元，時隔９年重返內地外貿城市首位，
同比增長１６﹒４％，增速分別較全國、全省快１１﹒４個、６﹒６個百分點。
進口、出口均為歷史新高，其中出口總額達到２﹒８１萬億元，同比增長１４﹒６％，連續
３２年保持全國第一的位置；進口額為１﹒６９萬億元，同比增長１９﹒６％。（ｊｑ）
樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情
上一篇新聞︰17/01/2025 18:12 《國企紅籌》招商證券全年純利升１８﹒３％至１０３﹒７億人幣
下一篇新聞︰17/01/2025 18:04 《打擊貪腐》地質調查局原局長鍾自然受賄及故意洩密，認罪候判
17/01/2025 18:34 【企業盈警】康希諾生物料全年淨虧損收窄至最多３﹒８５億元人幣
17/01/2025 18:17 《國企紅籌》中國人保︰去年全年原保險保費收入按年升４﹒７％
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF