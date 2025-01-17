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17/01/2025 18:08

【聚焦數據】深圳去年進出口首破４萬億，重返內地外貿城市首位

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《深圳特區報》，深圳海關今日對外宣布，２０２４年深圳
進出口４﹒５萬億元（人民幣．下同），首次突破４萬億元，時隔９年重返內地外貿城市首位，
同比增長１６﹒４％，增速分別較全國、全省快１１﹒４個、６﹒６個百分點。
　
　　進口、出口均為歷史新高，其中出口總額達到２﹒８１萬億元，同比增長１４﹒６％，連續
３２年保持全國第一的位置；進口額為１﹒６９萬億元，同比增長１９﹒６％。（ｊｑ）

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