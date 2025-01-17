【ＦＯＣＵＳ】ＧＤＰ升５％首破１３０萬億，人口降＋收入緩添憂

【ＦＯＣＵＳ】中國去年９月２４日起出招的增量刺激「組合拳」，將首三季節節走低的

５﹒３％、４﹒７％、４﹒６％的ＧＤＰ增速，一舉拉升至第四季的５﹒４％（預期：５％），

令全年「增長５％左右」的目標順利完成。減息、降準、以舊換新等政策助力下，消費、地產、

工業各有亮點，但ＧＤＰ總量首次突破１３０萬億大關的同時，人口、收入不乏隱憂。



＊消費刷新紀錄，房價逐步回穩＊



最高層就全年經濟社會發展目標的口風，從去年１０月的「努力實現」轉為１１月的「有充

分信心」，全年成功「保５」的關鍵，當推錄６個季度最高增速的第四季表現。



功臣之一是工業，１２月規模以上工業增加值按年增６﹒２％（預期：５﹒４％），錄８個

月最高，背後是設備更新政策以及「搶出口」效應帶動工廠開足馬力生產。



功臣之二是消費，全年社會零售額４８﹒８萬億元、全年家電和音像器材零售額１﹒０３萬

億、１２月汽車類零售額５６６３億元，齊刷新歷史紀錄。



功臣之三是房地產，儘管全年新建商品房銷售面積、銷售額連跌三年，從２０２１年頂峰時

的１６﹒１億平米及１７萬億元，縮水至２０２４年的９﹒７億平米及９﹒７萬億元，但１２月

４０重點城市新樓銷售面積、銷售額卻錄按年增０﹒３％、４﹒１％。同時，１２月一線城市新

建商品住宅銷售價格按月漲０﹒２％，為２０２３年６月以來首次。



＊１５至５９歲勞動人口減少６８３萬＊



國統局定調去年經濟穩中有進、明顯回升，但就不諱言國內需求不足、部分企業生產經營困

難、經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。



挑戰之一，首當其衝是總人口連跌三年，且１５至５９歲適齡勞動人口按年減少６８３萬，

６０歲以上人口佔比再升０﹒９個百分點至２２％。挑戰之二，儘管去年全國居民人均可支配收

入實際增長５﹒１％，但不計大流行剛爆發的２０２０年及實施疫情嚴格管控的２０２２年，增

速其實為過去２０年最低。



國統局的全國居民五等份收入分組並顯示，六成居民人均可支配收入月均低於３０００元，

其中，「低收入組」、「中間偏下收入組」，人均可支配收入月均分別僅為７９５元、１８００

元。



鑑於此，國家發改委近日提出，將以支持更多勞動者以技能提升帶動崗位收入提升，千方百

計拓寬農民增收渠道，適當提高退休人員基本養老金和城鄉居民基礎養老金等方式，促進居民增

收減負。２０２５年，內需消費能否成為關稅衝擊的緩衝，房地產又能否延續四季度的復甦，「

收入

」二字正是關鍵。

