【提振Ａ股】人行中證監就「股票回購增持再貸款」開會，穩定市場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行、中國證監會聯合召開股票回購

增持再貸款座談會，進一步發揮政策工具穩定資本市場作用。金融機構表示，股票回購增持貸款

產品受到上市公司和主要股東廣泛歡迎。２０２４年全年，上市公司披露回購增持計劃近

３０００億元人民幣。



中證監新聞稿稱，政策工具實施以來，已有超３００家上市公司發布使用銀行貸款回購增持

公告，市值百億以上公司佔比超四成，政策工具的帶動效應逐步顯現，對維護資本市場穩定運行

、提振市場信心發揮了重要作用。主動開展市值管理的上市公司是經營效益較好、管理層對自身

業務發展有充分信心的優質企業，股票回購增持貸款有望成為新的業務增長點，下一步將充分發

揮客戶和網點優勢，持續完善對上市公司和主要股東的綜合性金融服務，實現銀行與企業共同發

展。



中證監稱，股票回購和增持是國際通用的上市公司市值管理方法。為配合做好上市公司市值

管理，２０２４年１０月，人民銀行遵循市場化、法治化原則，會同中國證監會、金融監管總局

創設了股票回購增持再貸款政策工具，並結合市場關切不斷優化政策工具，降低自有資金比例要

求至１０％，延長貸款最長期限至３年，鼓勵銀行發放信用貸款，便利銀行和企業開展貸款業務

，充分滿足上市公司市值管理的融資需求。

