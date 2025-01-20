【國務會議】李強：加力就業崗位挖潛擴容，提高專項貸款授信額度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院總理李強１７日主持召開國務院常

務會議，研究促進就業有關政策措施，要加力就業崗位挖潛擴容，聚焦先進製造、服務消費、民

生保障等重點領域，推進實施崗位開發計劃，提升經濟發展的就業帶動力。要加大對重點群體的

就業扶持，提高穩崗擴崗專項貸款授信額度，推動政府性融資擔保體系加力支持就業創業，研究

擴大一次性擴崗補助對象範圍。要開展大規模職業技能培訓，在培訓資金投入、設施建設、企業

參與等方面加大支持，分行業領域制定培訓計劃，提高培訓層次和補助水平，培養更多發展所需

人才。



＊著力提升基層基本醫療服務水平＊



會議指出，要著力提升基層基本醫療服務水平，健全臨床科室設置和醫療設備配備，擴大基

層用藥種類，加強醫務人員培訓，提升慢性病和常見病的預防、治療、康復能力。要積極推進分

級診療制度建設，發揮醫保支付、價格等調控作用，運用遠程醫療等信息化手段，引導患者基層

首診，推進家庭醫生簽約服務，為居民提供全方位全生命周期的健康服務。



＊以國家戰略為牽引，對學科設置和人才培養進行調整＊



會議指出，要統籌推進高校育人方式、科研範式、辦學模式、治理體系等方面改革，暢通教

育、科技、人才良性循環，以高等教育高質量發展為中國式現代化提供有力支撐。要把優化學科

專業設置作為改革重點，賦予高校更大的自主權，以國家戰略、市場需求和科技發展為牽引，對

學科設置和人才培養模式進行科學調整，完善課程和教材體系，推動學科交叉融合，不斷提升高

等教育與經濟社會發展需求的契合度。要充分發揮教育評價體系改革指揮棒作用，為高校特色發

展、教師潛心教學致研營造良好環境。

