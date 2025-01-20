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AH股新聞

20/01/2025 10:11

《駐京專電》部分集採藥品或存質量風險，國家醫保局將牽頭調查

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家醫保局表示，近日，上海市「兩會」
期間，有政協委員、醫學專家反映某些集採藥品可能存在質量風險等問題，國家醫保局負責人將
在２１日帶隊，聯合衛生健康、工業信息化、藥品監管部門，赴上海當面聽取相關委員、專家關
於藥品集採政策及中選產品質量保障的意見建議，並重點收集有臨床數據支撐、有統計學差異的
質量和藥效問題線索。
　
　　國家醫保局稱，集採協議量一般在醫療機構報量的６０％－８０％，剩餘部分由醫療機構自
主選擇擬採購品牌，無「一刀切」不允許採購使用「進口原研藥」的制度安排。介紹仿制藥質量
和療效一致性評價工作及醫院參與研究試驗等情況，集採投標企業均已通過一致性評價且接受藥
監部門對企業和品種１００％全覆蓋檢查抽檢情況。
　
　　集採藥品確實存在質量問題的，醫保部門堅決按集採協議和相關制度追究中選企業責任，包
括但不限於取消中選資格、納入集採違規名單、給予失信評級等。同時，共同商議探討進一步保
障集採藥品質效的有效途徑，包括媒體報道的民革上海市委提案中的三點建議，如提請藥品質量
監督主管部門加強藥品通過一致性評價後的日常檢查、完整公示仿制藥一致性評價的生物等效性
試驗結果、建立醫療機構藥效對比證據的反饋收集渠道等。
　

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