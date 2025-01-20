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AH股新聞

20/01/2025 11:18

《駐京專電》中央：２０３５年建成教育強國，探索擴免費教育範圍

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中共中央、國務院印發了《教育強國建設
規劃綱要（２０２４－２０３５年）》，面向到２０３５年建成教育強國目標，提出未來１０年
教育政策目標，明定教育經費支出佔國內生產毛額（ＧＤＰ）比例高於４％，一般公共預算教育
支出逐年只增不減；並探索逐步擴大免費教育範圍。
　
　　綱要明確了到２０２７年和２０３５年的主要目標，部署了９個方面重點任務：塑造立德樹
人新格局，培養擔當民族復興大任的時代新人；辦強辦優基礎教育，夯實全面提升國民素質戰略
基點；增強高等教育綜合實力，打造戰略引領力量；培育壯大國家戰略科技力量，有力支撐高水
平科技自立自強；加快建設現代職業教育體系，培養大國工匠、能工巧匠、高技能人才；建設學
習型社會，以教育數字化開辟發展新賽道、塑造發展新優勢；建設高素質專業化教師隊伍，築牢
教育強國根基；深化教育綜合改革，激發教育發展活力；完善教育對外開放戰略策略，建設具有
全球影響力的重要教育中心。
　
　　在高等教育方面，綱要表示要有序擴大大學教育招生規模，擴大研究生培養規模，穩步提高
博士研究生佔比；在「戰略急需」和新興領域，探索國家拔尖創新人才培養新模式。

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