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AH股新聞

20/01/2025 14:35

《駐京專電》政治局召開會議，審議人大常委會等五家黨組工作匯報

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中共中央政治局今日召開會議，審議《中
央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察
院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》《關於全面推動黃河流域生態保護和高
質量發展的意見》。中共中央總書記習近平主持會議。
　
　　會議認為，過去一年，五家黨組認真履行全面從嚴治黨主體責任，為以中國式現代化全面推
進強國建設、民族復興偉業作出新貢獻。會議強調，新的一年，五家黨組要樹立和踐行正確政績
觀，堅持幹字當頭，奮發進取、善作善為，合力推動改革攻堅，扎實推動高質量發展，在全面推
進中國式現代化的新征程上展現新擔當新作為。中央書記處要立足自身職責，增強政治能力，抓
好重點工作落實，從嚴加強自身建設，高質量完成黨中央交辦的各項任務。
　
＊全面推動黃河流域生態保護和高質量發展＊
　
　　會議強調，要持續完善黃河流域生態大保護大協同格局，系統提升上游水源涵養能力，加強
中游水土保持，推進下游濕地保護和生態治理。要把水資源作為最大剛性約束，深挖節水潛力。
要毫不放鬆保障黃河長久安瀾，確保重要堤防水庫和基礎設施安全。要全面深化改革擴大開放，
加強與西部大開發、中部崛起等區域戰略對接，在高質量發展上不斷取得新成效。

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