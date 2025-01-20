  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

20/01/2025 10:12

《神州基金》重倉「機器人」，１５隻基金今年以來收益超１０％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至１月１７日，２０２５年以來，
內地多達１５隻基金收益超過１０％，其中２隻基金收益更是超過２０％，分別是鵬華碳中和主
題混合，今年以來收益達到２４﹒０２％；永贏先進製造智選混合，收益達到２１﹒２７％。此
外，前海開源盛鑫混合、中航趨勢領航混合、平安先進製造主題股票、前海開源嘉鑫混合今年以
來收益都超過１５％。
　
　　這些業績領漲的基金主要受益於人形機器人概念的走強。以鵬華碳中和主題混合基金為例，
截至２０２４年三季度末，該基金前十大重倉股包括禾川科技（滬：６８８３２０）、安培龍
（深：３０１４１３）、肇民科技（深：３０１０００）、斯菱股份（深：３０１５５０）、鳴
志電器（滬：６０３７２８）、北特科技（滬：６０３００９）、雙林股份
（深：３００１００）、綠的諧波（滬：６８８０１７）、步科股份（滬：６８８１６０）、五
洲新春（滬：６０３６６７）。其中，五洲新春今年以來漲幅接近７０％，安培龍、綠的諧波年
內漲幅均在３０％以上。
　
　　受ＡＩ突破性技術提振，人形機器人有望成為ＡＩ應用領域的重點方向。從資金流向看，據
Ｃｈｏｉｃｅ測算，今年以來，截至１月１６日，機器人相關ＥＴＦ淨申購額合計近１０億元人
民幣，其中華夏中證機器人ＥＴＦ淨申購額超過７億元人民幣。（ｌｃ）

樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，部分銀行逆市加息，南商3個月加至...

19/01/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處