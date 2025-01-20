《神州基金》重倉「機器人」，１５隻基金今年以來收益超１０％

《經濟通通訊社２０日專訊》Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至１月１７日，２０２５年以來，

內地多達１５隻基金收益超過１０％，其中２隻基金收益更是超過２０％，分別是鵬華碳中和主

題混合，今年以來收益達到２４﹒０２％；永贏先進製造智選混合，收益達到２１﹒２７％。此

外，前海開源盛鑫混合、中航趨勢領航混合、平安先進製造主題股票、前海開源嘉鑫混合今年以

來收益都超過１５％。



這些業績領漲的基金主要受益於人形機器人概念的走強。以鵬華碳中和主題混合基金為例，

截至２０２４年三季度末，該基金前十大重倉股包括禾川科技（滬：６８８３２０）、安培龍

（深：３０１４１３）、肇民科技（深：３０１０００）、斯菱股份（深：３０１５５０）、鳴

志電器（滬：６０３７２８）、北特科技（滬：６０３００９）、雙林股份

（深：３００１００）、綠的諧波（滬：６８８０１７）、步科股份（滬：６８８１６０）、五

洲新春（滬：６０３６６７）。其中，五洲新春今年以來漲幅接近７０％，安培龍、綠的諧波年

內漲幅均在３０％以上。



受ＡＩ突破性技術提振，人形機器人有望成為ＡＩ應用領域的重點方向。從資金流向看，據

Ｃｈｏｉｃｅ測算，今年以來，截至１月１６日，機器人相關ＥＴＦ淨申購額合計近１０億元人

民幣，其中華夏中證機器人ＥＴＦ淨申購額超過７億元人民幣。（ｌｃ）

