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AH股新聞

20/01/2025 11:39

《券商巨無霸》國泰君安合併海通證券在即，人事安排挑戰重重

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中證監同意國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）吸
收合併海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）並配套融資１００億元人民幣的申請。吸
收合併完成後，海通證券依法解散，原海通證券分支機構變更為國泰君安分支機構。同時獲批的
還有海富通基金、海通期貨的主要股東及實控人變更。
　
　　中證監要求，有序推進吸收合併工作，落實相關業務、客戶及員工銜接安置方案，確保客戶
合法權益不受損害，妥善安置員工，維護社會穩定。國泰君安需要在１年內制定並上報具體整合
方案，明確時間表，妥善有序推進整合工作。在整合工作完成前，國泰君安還需做好與海通證券
及其子公司的風險隔離。
　　
＊合併後人事安排挑戰重重＊
　
　　同類機構的合併，最難也是最先需要解決的是人事安排。國泰君安與海通合併後，董監高人
員明顯超標，高層班子重構及董事長、總經理由誰擔綱尤受關注。《財新網》引述兩位接近國泰
君安的消息人士稱，目前內部討論的一個方案是，讓接近退休年齡的高層人員退居二線，減少冗
餘。而且，目前有很多雙眼睛盯著新公司一把手的位置。
　
　　ｗｉｎｄ數據顯示，國泰君安和海通證券管理層總人員分別為２９人和２７人。其中，核心
的非獨立董事和高管平均年齡分別在５３歲和５５歲。
　
　　國泰君安目前董事長、總經理朱健和李俊傑都是７０後，分別出生於１９７１年和１９７５
年，海通證券原５８歲的董事長周杰已調往上海國際集團，目前董事長是由總經理李軍代任。李
軍出生於１９６９年，現年５６歲。
　
　　此外，國泰君安與海通合併後將擁有２﹒８萬名員工，規模龐大，是否裁員、調薪是普通員
工最為關心的。有內部人士稱，國泰君安與海通合併後將有１－２年的過渡期，目前承諾是過渡
期不裁員，但合併後肯定需要裁員，因兩家公司薪酬結構差別很大。
　
　　對於合併後人員變動，此前國泰君安董事長朱健曾表示，新公司將最大限度確保過渡期業務
和人員穩定推進整合，不會因合併進行主動大規模裁員，但在人才結構上需要進行一些優化和調
整。（ｌｃ）

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