《駐滬專電》上海錦江樂園將升級改造，引入哈利波特項目

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海錦江樂園今日發布公告，將於
２０２５年１月２６日起對樂園進行閉園升級改造，預計於２０２７年完成升級改造工作並重新
開放。
據悉，錦江樂園擬與華納兄弟探索引入「哈利．波特的誕生工作室之旅」項目，該項目通過
１００％還原電影的經典場景，讓遊客體驗哈利．波特的魔法世界。
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20/01/2025 16:59
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