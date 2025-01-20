《國企紅籌》兗礦能源去年第四季商品煤產量按年增２﹒９４％

《經濟通通訊社２０日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，
２０２４年第四季，商品煤產量按年增２﹒９４％至３５８４萬噸，自產煤銷量按年增
０﹒５２％至３２８３萬噸。
２０２４年全年，商品煤產量按年增７﹒２２％至１﹒４２億噸，自產煤銷量按年增
６﹒６８％至１﹒２９億噸。（ｋｌ）
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20/01/2025 17:45
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２０２４年第四季，商品煤產量按年增２﹒９４％至３５８４萬噸，自產煤銷量按年增
０﹒５２％至３２８３萬噸。
２０２４年全年，商品煤產量按年增７﹒２２％至１﹒４２億噸，自產煤銷量按年增
６﹒６８％至１﹒２９億噸。（ｋｌ）
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