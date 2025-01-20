《神州經脈》ＬＰＲ不變，Ｔｉｋｔｏｋ續命，深圳力保萬科穩定

《神州經脈》滬深股市今日（２０日）衝高回落，滬指最終勉強收升０﹒０８％，報

３２４４﹒３８點，保住三連升之勢，深成指則升０﹒９４％，創業板指漲１﹒８１％。兩市全

天成交額１﹒１８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增４７３億元或４％。



上周五中美元首通話或有助於緩和雙方經貿緊張關係，風險偏好有所改善帶動人民幣反彈。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３１６１，較上個交易日４時３０分收盤價升

１２３點子，三連升，創１月３日以來逾兩周新高，全日在７﹒３０８８至７﹒３２４６之間波

動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８８６，較上個交易日升３點子，和市場預測偏離擴至

逾１４５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行公布１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），一年期、五年期以上ＬＰＲ繼續維持不

變，分別為３﹒１％、３﹒６％，符合市場預期，並且是連續三個月持平。市場人士認為，逆回

購利率保持不動的情況下，ＬＰＲ缺乏政策利率引導；同時近期流動性收斂，銀行負債成本提升

亦抑制銀行下調ＬＰＲ報價動力；疊加美聯儲議息會議在即，人民幣匯率壓力不減，且國內去年

四季度經濟出現反彈跡象，政策利率降息仍待「擇機」。



２﹒ 特朗普承諾將於就任美國總統後，動用行政命令延長ＴｉｋＴｏｋ運作９０天。

ＴｉｋＴｏｋ周日短暫暫停服務後已恢復正常使用。ＴｉｋＴｏｋ並發表聲明感謝特朗普，並表

示將與特朗普一起尋找維持ＴｉｋＴｏｋ應用程序在美可用的長期解決方案。特朗普則提出其

ＴｉｋＴｏｋ運營設想，希望美國在合資企業中擁有５０％的股權，以此讓ＴｉｋＴｏｋ繼續運

營。中國外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上回應稱，對於企業的運營和收購，中方始終認

為應當根據市場的原則，由企業自主決定；如果涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。



３﹒ 據《彭博》引述知情人士報道，深圳市政府上周五（１７日）就萬科的情況召開了閉門會

議，當地政府官員在會上表示要維持萬科的穩定經營；官方還計劃引入新的審計方和財務顧問，

對萬科的地產項目和資產進行梳理，為下一步行動鋪平道路。不過討論仍處於初步階段，仍存在

變數。萬科總部位於深圳，其最大股東深圳地鐵是深圳市國資委直管的大型國企。在萬科流動性

壓力增大的背景下，深圳政府此舉顯示出其正高度關注事態發展。



４﹒ 為提振消費，內地早前公布購新補貼實施方案，個人消費者購買手機、平板、智能手錶手

環等３類數位產品，對於單件銷售價格不超過６０００元的產品，最多補貼５００元。有關方案

今日落地實施。蘋果、華為等品牌多款手機近日集體降至６０００元以內，拉開搶客戰。其中，

蘋果ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｌｕｓ １２８Ｇ更是從６９９９元，直降千元至５９９９元，剛

好符合補貼標準。



５﹒ 到美國出席特朗普總統就職典禮的中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正，１９

日與美國候任副總統萬斯會面。特朗普的過渡團隊發聲明稱，萬斯與韓正討論了一系列議題，包

括貿易平衡、地區穩定及芬太尼。《新華社》報道則指，韓正表示，中方願同美方一道，推動中

美關係穩定、健康、可持續發展；又指儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間

巨大，雙方可就此加強對話與協商。萬斯稱，經貿關係對美中雙方都很重要，美方願同中國發展

長久、富有成果的關係，加強雙方在國際和地區問題上的對話合作。



６﹒ 據《路透》引述消息人士報道，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾將升任副行長，成為人

行最年輕的副行長。消息人士表示，中央已完成對鄒瀾的考察，對其任命最快將於本周宣布。據

《財新》此前報道，鄒瀾生於１９７４年，畢業於復旦大學會計系；早期曾在人行分別任職貨幣

政策司、外匯交易中心，２００３年人行成立金融市場司後，被調至該部門，至２０１９年７月

出任金融市場司司長。２０２２年５月，鄒瀾接替落馬的孫國峰，出任人行最核心部門－－貨幣

政策司的司長。



７﹒ 滴滴宣布滴滴出行Ａｐｐ升級至７﹒０版本，開通試行「海外出行」功能，支持中文界面

、線上支付和中文客服，方便用戶在當地打車。據Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ更新日誌顯示，滴滴海外

出行首期試行服務覆蓋日本、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、越南、柬埔寨８個國家國

家的多個旅遊熱門城市。據報滴滴正推進兩項新舉措：一是國內Ａｐｐ上線海外聚合出行服務，

用戶可在日韓等地使用滴滴打到Ｇｒａｂ、Ｋａｋａｏ Ｔ等本地網約車；二是深耕拉美市場，

拓展即時配送業務，未來將為本地電商商家提供送貨服務。



８﹒ 國家統計局公布２０２４年四季度和全年國內生產總值（ＧＤＰ）初步核算結果，其中，

四季度金融業ＧＤＰ絕對額２４２０３億元，同比增長６﹒５％；全年為９８５４４億元，增

５﹒６％。四季度，房地產業ＧＤＰ絕對額為２２１８５億元，同比增２％；全年為８４５６５

億元，下跌１﹒８％。四季度，工業ＧＤＰ絕對額為１０８２６０，同比增５﹒８％，其中製造

業ＧＤＰ絕對額為８９８２５，增長６﹒２％。全年計，工業ＧＤＰ絕對額為４０５４４２億元

，增長５﹒７％，其中製造業ＧＤＰ絕對額為３３５５０７億元，增長６％。（ｓｌ）

