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AH股新聞

20/01/2025 17:00

《鍾之日記》恒指兩萬未企穩，政策利好京東彈

　　《鍾之日記》１月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　中國國家主席習近平上周五（１７日）同美國總統當選人特朗普通話，雙方對交流評論正面
，令市場對中美摩擦升級的憂慮稍微緩解。港股連升四日後，今早裂口高開逾兩百點，盤中更重
上兩萬點大關，內地股市亦造好。午後恒指升幅擴至逾５００點，惟高位缺乏承接，大市升幅收
窄。恒生指數全日收報１９９２５，升３４１點或１﹒７％，主板成交近１６１４億元。
　
＊滬指三連升，消費股節前活躍＊
　
　　中美緊張關係稍緩和，滬深股市今日衝高回落，滬指最終勉強收升０﹒０８％，報
３２４４﹒３８點，保住三連升之勢，深成指則升０﹒９４％，創業板指漲１﹒８１％。兩市全
天成交額１﹒１８萬億元人民幣，較上個交易日增４７３億元人民幣或４％。從板塊看，大消費
股節前局部活躍，家居用品、影視、服裝等走強。春節檔電影開啟預售，截至１９日下午，預售
總票房突破１億元，刷新中國影史春節檔預售最快破億紀錄。
　
　　下跌方面，小紅書概念股繼續回調。特朗普承諾將於就任美國總統後，動用行政命令延長
ＴｉｋＴｏｋ運作９０天，以便其有更多時間進行符合法律規定的交易。ＴｉｋＴｏｋ在過去周
末短暫停止服務後，已恢復正常使用。ＴｉｋＴｏｋ並發表聲明感謝特朗普向ＴｉｋＴｏｋ的服
務提供商做出了必要的澄清和保證，使其不會為協助維護ＴｉｋＴｏｋ運轉而遭受處罰。
ＴｉｋＴｏｋ同時表示，將與特朗普一起尋找維持ＴｉｋＴｏｋ應用程序在美可用的長期解決方
案。
　
＊智能產品補貼今啟，京東飆升慶賀＊
　
　　內地補貼買手機今日正式推出，單價不超過６０００元（人民幣．下同）的手機，最多補貼
５００元。為了搶市場，蘋果、華為多款手機近日集體降至６０００元以內。
　
　　其中，蘋果ｉＰｈｏｎｅ１６Ｐｌｕｓ１２８Ｇ更是從６９９９元，直降千元至５９９９元
，剛好符合補貼標準。華為部分機型也降價，Ｍａｔｅ６０Ｐｒｏ＋１２ＧＢ╱２５６ＧＢ版本
也降至５９９９元。
　
　　針對智能手機、平板電腦和智慧手錶╱手環的補貼政策，摩根士丹利早前發表報告指出，相
關消費補貼將為智能手機ＯＥＭ及供應鏈帶來一個短期正面催化劑。其中，小米（０１８１０）
、舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）、比亞迪電子（００２８５）及丘鈦
（０１４７８）料成為主要受益者。報告並指，補貼政策推出後，售價約為３５００元的智能手
機將最為有利享受政策帶來的正面影響。
　
　　今日蘋概股表現不俗，瑞聲漲６％，舜宇升４％，丘鈦升３﹒６％，比亞迪電子升２﹒９％
，京東集團　（０９６１８）既受惠內地消費補貼，亦受惠中美關係有轉機的憧憬，今日飆
７﹒３％，為表現最好藍籌。有生產手機的小米（０１８１０）反而收跌０﹒７％。
　
＊萬科傳獲深圳政府支持，ＡＨ同漲＊
　
　　據《彭博》引述知情人士報道，深圳市政府上周五（１７日）就萬科（０２２０２）的情況
召開了閉門會議，當地政府官員在會上表示要維持萬科的穩定經營；官方還計劃引入新的審計方
和財務顧問，對萬科的地產項目和資產進行梳理。
　
　　萬科總部位於深圳，其最大股東深圳地鐵是深圳市國資委直管的大型國企。在萬科流動性壓
力增大的背景下，深圳政府此舉顯示出其正高度關注事態發展。受消息刺激，萬科ＡＨ股午後急
升，港股收漲５﹒１％，報４﹒９５元；Ａ股收升３﹒３％。萬科境內債亦多數走強。
　
　　此前有內媒報道指，萬科總裁兼ＣＥＯ祝九勝１５日已被中國公安機關帶走，深圳相關工作
專班已經全面介入萬科，該公司或將面臨接管改組。不過，《財聯社》隨後稱祝九勝在１７日凌
晨更新了微信朋友圈，疑似為祝九勝被帶走傳聞闢謠。不過有關專班介入萬科的消息未經證實或
闢謠。
　
　　彭博分析師們表示，鑒於萬科短期債務的現金覆蓋率降至２００４年以來最低水平，如果政
府不救，萬科流動性可能在２０２５年達到崩潰的臨界點。他們在報告中提到，當前萬科的短期
債務現金覆蓋率為６５％，而且可能進一步下降，而其最大股東深圳地鐵的流動性同樣緊張。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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