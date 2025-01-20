《鍾之日記》恒指兩萬未企穩，政策利好京東彈

《鍾之日記》１月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國國家主席習近平上周五（１７日）同美國總統當選人特朗普通話，雙方對交流評論正面

，令市場對中美摩擦升級的憂慮稍微緩解。港股連升四日後，今早裂口高開逾兩百點，盤中更重

上兩萬點大關，內地股市亦造好。午後恒指升幅擴至逾５００點，惟高位缺乏承接，大市升幅收

窄。恒生指數全日收報１９９２５，升３４１點或１﹒７％，主板成交近１６１４億元。



＊滬指三連升，消費股節前活躍＊



中美緊張關係稍緩和，滬深股市今日衝高回落，滬指最終勉強收升０﹒０８％，報

３２４４﹒３８點，保住三連升之勢，深成指則升０﹒９４％，創業板指漲１﹒８１％。兩市全

天成交額１﹒１８萬億元人民幣，較上個交易日增４７３億元人民幣或４％。從板塊看，大消費

股節前局部活躍，家居用品、影視、服裝等走強。春節檔電影開啟預售，截至１９日下午，預售

總票房突破１億元，刷新中國影史春節檔預售最快破億紀錄。



下跌方面，小紅書概念股繼續回調。特朗普承諾將於就任美國總統後，動用行政命令延長

ＴｉｋＴｏｋ運作９０天，以便其有更多時間進行符合法律規定的交易。ＴｉｋＴｏｋ在過去周

末短暫停止服務後，已恢復正常使用。ＴｉｋＴｏｋ並發表聲明感謝特朗普向ＴｉｋＴｏｋ的服

務提供商做出了必要的澄清和保證，使其不會為協助維護ＴｉｋＴｏｋ運轉而遭受處罰。

ＴｉｋＴｏｋ同時表示，將與特朗普一起尋找維持ＴｉｋＴｏｋ應用程序在美可用的長期解決方

案。



＊智能產品補貼今啟，京東飆升慶賀＊



內地補貼買手機今日正式推出，單價不超過６０００元（人民幣．下同）的手機，最多補貼

５００元。為了搶市場，蘋果、華為多款手機近日集體降至６０００元以內。



其中，蘋果ｉＰｈｏｎｅ１６Ｐｌｕｓ１２８Ｇ更是從６９９９元，直降千元至５９９９元

，剛好符合補貼標準。華為部分機型也降價，Ｍａｔｅ６０Ｐｒｏ＋１２ＧＢ╱２５６ＧＢ版本

也降至５９９９元。



針對智能手機、平板電腦和智慧手錶╱手環的補貼政策，摩根士丹利早前發表報告指出，相

關消費補貼將為智能手機ＯＥＭ及供應鏈帶來一個短期正面催化劑。其中，小米（０１８１０）

、舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）、比亞迪電子（００２８５）及丘鈦

（０１４７８）料成為主要受益者。報告並指，補貼政策推出後，售價約為３５００元的智能手

機將最為有利享受政策帶來的正面影響。



今日蘋概股表現不俗，瑞聲漲６％，舜宇升４％，丘鈦升３﹒６％，比亞迪電子升２﹒９％

，京東集團 （０９６１８）既受惠內地消費補貼，亦受惠中美關係有轉機的憧憬，今日飆

７﹒３％，為表現最好藍籌。有生產手機的小米（０１８１０）反而收跌０﹒７％。



＊萬科傳獲深圳政府支持，ＡＨ同漲＊



據《彭博》引述知情人士報道，深圳市政府上周五（１７日）就萬科（０２２０２）的情況

召開了閉門會議，當地政府官員在會上表示要維持萬科的穩定經營；官方還計劃引入新的審計方

和財務顧問，對萬科的地產項目和資產進行梳理。



萬科總部位於深圳，其最大股東深圳地鐵是深圳市國資委直管的大型國企。在萬科流動性壓

力增大的背景下，深圳政府此舉顯示出其正高度關注事態發展。受消息刺激，萬科ＡＨ股午後急

升，港股收漲５﹒１％，報４﹒９５元；Ａ股收升３﹒３％。萬科境內債亦多數走強。



此前有內媒報道指，萬科總裁兼ＣＥＯ祝九勝１５日已被中國公安機關帶走，深圳相關工作

專班已經全面介入萬科，該公司或將面臨接管改組。不過，《財聯社》隨後稱祝九勝在１７日凌

晨更新了微信朋友圈，疑似為祝九勝被帶走傳聞闢謠。不過有關專班介入萬科的消息未經證實或

闢謠。



彭博分析師們表示，鑒於萬科短期債務的現金覆蓋率降至２００４年以來最低水平，如果政

府不救，萬科流動性可能在２０２５年達到崩潰的臨界點。他們在報告中提到，當前萬科的短期

債務現金覆蓋率為６５％，而且可能進一步下降，而其最大股東深圳地鐵的流動性同樣緊張。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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