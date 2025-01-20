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AH股新聞

20/01/2025 10:30

《Ａ股焦點》遭美制裁料全年巨虧４０億，聞泰科技推回購計劃穩價

　　《經濟通通訊社２０日專訊》聞泰科技（滬：６００７４５）預計２０２４年將出現巨額虧
損，這是其作為曾經的ＯＤＭ（原始設計製造）龍頭借殼上市後的首次虧損。１月１７日，聞泰
科技發布了２０２４年業績預告，預計歸母淨虧損在３０億元（人民幣．下同）至４０億元之間
，扣非歸母淨虧損在３５億元至４５﹒５億元之間。同時，聞泰科技還宣布將轉讓部分ＯＤＭ業
務，將公司的發展重心轉向半導體業務。
　
　　聞泰科技表示，公司２０２４年由盈轉虧的主要原因在於１２月公司被美國列入實體清單。
儘管這一事件對公司的產品集成業務（主要為ＯＤＭ業務）在手訂單未產生直接影響，但由於客
戶風險偏好變化，該業務未來新項目的獲取存在較大不確定性。因此，聞泰科技對產品集成業務
的部分資產計提了減值，導致２０２４年業績出現大額虧損。
　
　　美國拜登政府在１２月初公布第三輪對華晶片及半導體出口禁令，將１３６家中國企業列入
實體清單，當中包括聞泰科技。在新禁令下，美國供應商未取得特別許可，不得向清單上的中企
供應半導體設備和人工智能晶片。
　
　　在公布業績巨虧預告的同時，聞泰科技還同日公布將以不低於１億元、不高於２億元的資金
回購公司股份，回購股份未來將用於員工持股計劃。
　
　　聞泰科技抗跌，今早低開，目前微跌０﹒０９％，報３３﹒１７元。（ｊｑ）

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