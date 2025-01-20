【大國博弈】習近平與特朗普通電話，願推動中美關係取得更大進展

《經濟通通訊社２０日專訊》特朗普當地時間１月２０日正式就任美國總統，中美兩國都發

布消息，中國國家主席習近平於１７日晚上應約與特朗普通電話。



據《新華社》公布，習近平祝賀特朗普再次當選美國總統，指出中方都高度重視彼此互動，

都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展

。



＊中方冀美方慎重處理台灣問題＊



習近平強調，中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成

就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。習近平說：「作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會

有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。台灣問題事關

中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突

不應是我們的選擇。雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，多辦一些有利

於兩國和世界的大事、實事、好事，讓中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前

行。」



《新華社》指兩國元首就烏克蘭危機、巴以衝突等共同關心的重大國際和地區問題交換意見

。兩人亦同意建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。



＊美媒：特朗普計劃上任後訪華＊



另邊廂，特朗普在社交媒體Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ表示，他與習近平的通話對中美而言

非常有益，將著手共同解決許多問題，雙方討論了貿易、芬太尼和ＴｉｋＴｏｋ等問題，並指兩

人「將竭盡全力讓世界變得更加和平與安全」。



美國《華爾街日報》周六（１８日）引述消息稱，特朗普告訴顧問智囊，希望上任１００天

內訪問中國，修補美中關係。（ｒｙ）

