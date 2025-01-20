【大國博弈】韓正出席美總統就職典禮，與萬斯會面討論貿易等議題

《經濟通通訊社２０日專訊》到美國出席特朗普總統就職典禮的中國國家主席習近平特別代
表、國家副主席韓正與美國候任副總統萬斯會面。
美國候任總統特朗普的過渡團隊發聲明表示，萬斯與韓正１９日在華盛頓會面，討論一系列
議題，包括貿易平衡、地區穩定及芬太尼。習近平與特朗普上周五（１７日）通電話，是去年
１１月特朗普當選總統以來兩人首次通電話。習近平表示，希望中美關係在美國總統新任期有一
個好開始。（ｒｙ）
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20/01/2025 08:42
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議題，包括貿易平衡、地區穩定及芬太尼。習近平與特朗普上周五（１７日）通電話，是去年
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