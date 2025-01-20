黃仁勳赴京參加年會，指英偉達中國員工離職率全球最低

《經濟通通訊社２０日專訊》１月１９日晚間，芯片龍頭製造商英偉達在北京舉辦迎新年會

，英偉達ＣＥＯ黃仁勳出席並發表致辭。他表示，很多人不知道英偉達進入中國已有２５年，而

其中國員工流失率是全球最低的，每年離職率僅０﹒９％。



黃仁勳連續第二年訪華與員工共度新年，他已於１５日前往深圳出席分公司年會。黃仁勳在

深圳曾被記者追問是否擔心英偉達在中國的市佔率下降，黃仁勳回答說，英偉達只關注「如何服

務好客戶」。１月１７日，黃仁勳參加了英偉達台灣分公司的年會。



在北京年會上，黃仁勳談到了ＡＩ，表示人工智能的新時代已經開始；談到公司在中國的發

展，黃仁勳表示，英偉達在中國已經有２５年的歷史，Ｇｅｆｏｒｃｅ顯卡讓公司比很多科技企

業都要更早進入中國。英偉達在北京、上海、深圳擁有近４０００名員工，在過去數年間成長了

將近６０％。此外，中國員工的流失率是全球最低的，每年離職率僅０﹒９％，而英偉達全球員

工的年化離職率為２％，一些科技公司員工的年化離職率則可能高達２０％。對此，黃仁勳表示

：「可以說，只要你加入英偉達，就會和我一起變老，我感到很自豪。」（ｒｙ）

