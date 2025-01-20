【人行操作】分析：ＬＰＲ續持平，外圍不確定下降息仍待「擇機」

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行２０２５年首次貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預

期維持不變，為連續三個月持平。市場人士認為，逆回購利率保持不動的情況下，ＬＰＲ缺乏政

策利率引導；同時近期流動性收斂，銀行負債成本提升亦抑制銀行下調ＬＰＲ報價動力；疊加美

聯儲議息會議在即，人民幣匯率壓力不減，且國內去年四季度經濟出現反彈跡象，政策利率降息

仍待「擇機」。



不過分析師也表示，去年底以來人行在兩個重要會議中均提出「擇機降準降息」，釋放加大

貨幣政策調控強度的清晰信號，同時考慮到高層會議亦提出今年貨幣政策轉為「適度寬鬆」，降

準降息仍值得期待，擇機意味著降準降息會在關鍵時刻落地。



人行今天公布，一年期和五年期以上利率分別維持在３﹒１０％和３﹒６０％不變。北京一

銀行交易員亦稱，近期匯率壓力明顯，同時外圍不確定性仍高，在去年四季度經濟增長數據出現

反彈跡象之際，目前降息時機可能不是最好。具體政策可能要等特朗普上任，以及美聯儲政策會

議後。



＊經濟景氣度上升，短期內降息必要性減＊



中信證券首席經濟學家明明認為，從價上看，１月逆回購利率維持不變，ＬＰＲ報價進一步

下調缺乏政策利率引導；從量上看，１月稅期和春節取現壓力重合，而人行公開市場對沖力度整

體有限，負債成本抬升環境下，商業銀行主動進一步壓縮ＬＰＲ和逆回購利率加點的動力不足。

他並指出，近期人民幣匯率承壓，ＬＰＲ報價按兵不動也可能是綜合內外政策環境，平衡穩匯率

和寬貨幣目標下的選擇。



東方金誠宏觀研究分析師王青等也表示，開年政策利率及ＬＰＲ報價保持不動，根本原因在

於前期一攬子增量政策出台後，經濟景氣度上升，樓市也在顯著回暖，帶動２０２４年四季度國

內生產總值（ＧＤＰ）同比增速大幅升至５﹒４％，較上季度加快０﹒８個百分點，短期內降息

的必要性下降。（ｒｙ）

