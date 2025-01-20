《汽車新勢力》小鵬汽車稱今年擴招六千人，並派現金鼓勵員工生娃

《經濟通通訊社２０日專訊》據內媒報道，小鵬汽車董事長、ＣＥＯ何小鵬近日在２０２５

年會上表示，２０２５年將擴招６０００人，並鼓勵員工「大家多生娃」，推出「小鵬新生計劃

」，將為新生二胎或新生一胎雙胞的員工家庭發放１萬元人民幣現金獎勵、為生三胎的員工家庭

發放３萬元人民幣現金獎勵。



此外，何小鵬透露，廣州新總部將引入機器人接待，並與小鵬匯天合併辦公。據報小鵬新總

部耗資高達４０億打造。（ｓｌ）

