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AH股新聞

20/01/2025 17:46

《中國要聞》農業部：去年糧食產量破１﹒４萬億斤，供求緊平衡

　　《經濟通通訊社２０日專訊》農業農村部副部長張興旺今日在國新辦記者會上表示，
２０２４年，中國農業農村經濟運行總體平穩、穩中向好，糧食生產邁上新台階，農民收入穩步
增長，農村社會和諧穩定，為推動經濟社會高質量發展提供了有力支撐。其中，糧食生產克服高
溫乾旱、極端洪澇、超強颱風等自然災害影響，再獲豐收，產量首次突破１﹒４萬億斤，達到
１﹒４１３萬億斤、比上年增產２２１﹒８億斤。
　
　　不過，農業農村部總農藝師潘文博強調，糧食生產須臾不可放鬆。隨著城鄉居民收入水平提
高和消費結構升級，今後一個時期糧食需求還會增加，耕地水資源約束日益趨緊、極端天氣異常
多發，總體上糧食供求將呈緊平衡狀態，不僅要保數量，還要保質量、保多樣，糧食安全形勢依
然嚴峻。
　
　　潘文博並指，歷史經驗表明，糧食生產爬坡難、滑坡易，糧食安全這根弦必須繃得緊而又緊
，糧食生產必須抓得牢而又牢，確保飯碗端在自己手裏。
　
　　對於２０２５年糧食生產工作，潘文博表示，將全力以赴穩定糧食生產、鞏固大豆油料擴種
成果，重點就是穩定糧食和大豆的面積，深入推進糧油作物大面積大提升，努力抓好防災減災，
奮力奪取糧食和農業豐收。（ｓｌ）

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