《中國要聞》農業部：去年糧食產量破１﹒４萬億斤，供求緊平衡

《經濟通通訊社２０日專訊》農業農村部副部長張興旺今日在國新辦記者會上表示，

２０２４年，中國農業農村經濟運行總體平穩、穩中向好，糧食生產邁上新台階，農民收入穩步

增長，農村社會和諧穩定，為推動經濟社會高質量發展提供了有力支撐。其中，糧食生產克服高

溫乾旱、極端洪澇、超強颱風等自然災害影響，再獲豐收，產量首次突破１﹒４萬億斤，達到

１﹒４１３萬億斤、比上年增產２２１﹒８億斤。



不過，農業農村部總農藝師潘文博強調，糧食生產須臾不可放鬆。隨著城鄉居民收入水平提

高和消費結構升級，今後一個時期糧食需求還會增加，耕地水資源約束日益趨緊、極端天氣異常

多發，總體上糧食供求將呈緊平衡狀態，不僅要保數量，還要保質量、保多樣，糧食安全形勢依

然嚴峻。



潘文博並指，歷史經驗表明，糧食生產爬坡難、滑坡易，糧食安全這根弦必須繃得緊而又緊

，糧食生產必須抓得牢而又牢，確保飯碗端在自己手裏。



對於２０２５年糧食生產工作，潘文博表示，將全力以赴穩定糧食生產、鞏固大豆油料擴種

成果，重點就是穩定糧食和大豆的面積，深入推進糧油作物大面積大提升，努力抓好防災減災，

奮力奪取糧食和農業豐收。（ｓｌ）

