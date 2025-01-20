【聚焦數據】廣州去年外貿規模創新高，出口增７﹒８％進口跌４％

《經濟通通訊社２０日專訊》據廣州海關消息，２０２４年，廣州市外貿進出口值達

１﹒１２萬億元（人民幣．下同），年度規模創歷史新高，同比增長３％。其中，出口值

７００５﹒５億元，同比增長７﹒８％；進口值４２３２﹒９億元，同比下降４％。



具體來看，２０２４年，廣州製造業產品出口增長８﹒７％，高技術產品出口增長９﹒７％

。全年汽車出口突破１５萬輛，增加５３﹒１％，出口船舶突破１００艘，增加４１﹒６％。快

消品也有快增長，廣州目前已成為全國美妝洗護用品第一大出口城市，去年出口近１００億元，

增長３２﹒１％；以日用消費品為主要品類的廣州跨境電商零售出口增長近２０％。



進口方面，廣州２０２４年消費品進口值佔全市進口總值的２２﹒１％，高於全國平均水平

。同期，大宗商品進口量增加２９﹒６％。



＊佛山市去年出口大跌２０﹒５％＊



值得留意，廣州海關公布的數據顯示，２０２４年１－１２月廣州關區所轄７地市（廣州、

佛山、肇慶、韶關、清遠、河源、雲浮）進出口總值１﹒７８萬億元，同比下跌２﹒８％，以美

元計，進出口總值２５０５億美元，同比下跌４﹒１％。



當中，佛山市進出口全年大跌１６﹒２％，跌幅最大，出口大跌２０﹒５％，進口增長３％

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