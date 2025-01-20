《央行動態》人行貨幣政策司司長鄒瀾將升任副行長，最快本周宣布

《經濟通通訊社２０日專訊》據《路透》引述消息人士報道，中國人民銀行貨幣政策司司長

鄒瀾將升任副行長，成為人行最年輕的副行長。消息人士表示，中央已完成對鄒瀾的考察，對其

任命最快將於本周宣布。



據《財新》此前報道，鄒瀾生於１９７４年，畢業於復旦大學會計系；早期曾分別任職貨幣

政策司、外匯交易中心，２００３年人行成立金融市場司後，被調至該部門；２０１９年７月，

他出任金融市場司司長。



＊在互聯網金融風險、房地產風險處置等積累較多經驗＊



報道稱，鄒瀾在中國的互聯網金融風險、房地產風險處置等方面，積累了較多一線經驗。

２０１６年，時任人行副行長潘功勝擔任國家互聯網金融風險整治領導小組組長，開展以Ｐ２Ｐ

為代表的互聯網金融風險處置；具體工作則主要由彼時擔任金融市場司副司長的鄒瀾開展。



２０２１年，中國房地產巨頭－－中國恆大債務危機爆發，鄒瀾亦是處置房地產金融風險的

主要負責人，分別於２０２１年１０月和２０２２年４月在人行新聞發布會上就恆大帶來的金融

風險作相關說明。



２０２２年５月，鄒瀾接替落馬的孫國峰，出任人行最核心部門－－貨幣政策司的司長。此

後，他亦多次出席國新辦、人行的新聞發布會，向外釋放貨幣政策走向的信息。



一位與其有工作交集的人士稱，鄒瀾長期位於金融市場監管和風險處置一線，業務能力強，

亦得到人行內部上下級讚賞。



＊最年輕人行副行長＊



根據機構行政編制要求，中國人行的領導層配置為「一正四副」，即一名行長、四名副行長

。目前，中國人行行長為潘功勝，另有四位副行長朱鶴新、宣昌能、陸磊及陶玲。其中，朱鶴新

因兼任外管局局長一職，不佔人行編制，故目前人行領導層為「一正三副」。待鄒瀾到任，出生

於１９７４年的他，將成為人行最年輕的副行長。（ｊｑ）

