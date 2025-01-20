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AH股新聞

20/01/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒４４％，特朗普就職前夕中美互釋善意

　　《經濟通通訊社２０日專訊》特朗普將正式就任美國總統前夕，中國國家主席習近平和特朗
普在上周五（１７日）晚間通電話，習近平稱希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，
特朗普據報告知幕僚，希望就任後訪問中國。兩國領導人互釋善意，中美關係似有轉機。美股上
周五顯著造好，反映中概股表現的金龍中國指數漲逾３％。滬深股市今早亦集體高開，滬綜指高
開０﹒４４％，報３２５６﹒１５點，深成指高開０﹒７８％，創業板指高開１﹒１１％。
　
　　此外，特朗普承諾上任第一天發布行政命令暫停實施ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」法案，以給
字節跳動更多時間尋找買家，ＴｉｋＴｏｋ在美國短暫下線後開始恢復服務。ＴｉｋＴｏｋ發表
聲明指，特朗普向服務提供商提供了必要的澄清與保證，確保不會因為向ＴｉｋＴｏｋ提供服務
面臨任何處罰，美國用戶可繼續使用這個平台，ＴｉｋＴｏｋ為此向特朗普表示感謝，並將與對
方合作，制定一項長期解決方案，讓ＴｉｋＴｏｋ可繼續留在美國。
　
　　人民銀行公布１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），一年期、五年期以上ＬＰＲ繼續維持不變
，分別為３﹒１％、３﹒６％，符合市場預期。另外，今日進行１２３０億元（人民幣．下同）
７天期逆回購，公開市場今日有２４８億元逆回購到期，即今日淨投放９８２億元。（ｒｙ）

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