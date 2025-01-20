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AH股新聞

20/01/2025 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４８％，消費股節前反彈

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬綜指今早波幅不大，高開０﹒４４％、半日收市升
０﹒４８％，報３２５７﹒２４點，深成指收報１﹒３％，創業板彈２﹒０８％。兩市半天成交
７８８２億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１１７６億元或１７﹒５％。
　
　　農曆春節臨近，零售連鎖、白酒、家居用品等消費股見反彈，半日均升逾２％。莫高股份
（滬：６００５４３）飆８﹒２％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）漲３﹒５％，貴州茅台
（滬：６００５１９）升２﹒３％；東百集團（滬：６００６９３）、愛嬰室
（滬：６０３２１４）及華聯股份（深：０００８８２）升停。
　
　　手機國補今日正式實施，據《證券時報》記者獲悉，手機、平板、智能手表手環３大品類的
國家補貼在天貓率先上線。即日起，浙江、江蘇省市用戶在天貓購買手機、平板、智能手表等可
享受銷售價格１５％的立減補貼。廣東、上海、海南、重慶、山西、吉林、福建、四川、內蒙古
等省市陸續上線中。此次，包括華為、小米、ＯＰＰＯ品牌，都可享政府補貼，優惠力度空前。
蘋果為搶市場，多款手機集體降至６０００元以內，其中ｉＰｈｏｎｅ　１６　Ｐｌｕｓ　
１２８Ｇ更是直降千元至５９９９元，剛好符合補貼標準。滬深蘋概股上午升逾１﹒５％，瀛通
通訊（深：００２８６１）、羅普斯金（深：００２３３３）漲停。（ｒｙ）

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