《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒０８％三連升，傳獲政府支持萬科反彈

《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今日衝高回落，滬指最終勉強收升０﹒０８％，報

３２４４﹒３８點，保住三連升之勢，深成指則升０﹒９４％，創業板指漲１﹒８１％。兩市全

天成交額１﹒１８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增４７３億元或４％。



從板塊看，大消費股局部活躍，家居用品、影視、服裝等走強，金逸影視

（深：００２９０５）、廣西廣電（滬：６００９３６）升停封板。春節檔電影開啟預售，截至

周日（１９日）下午２時２７分，預售總票房突破１億元，刷新中國影史春節檔預售最快破億紀

錄。



外電引述消息人士透露，深圳市政府上周五（１７日）就萬科（０２２０２）

（深：０００００２）的情況召開了閉門會議。在萬科流動性壓力增大的背景下，此舉顯示出政

府部門正高度關注事態的發展。知情人士稱，政府官員在會上表示要維持萬科的穩定經營。萬科

最大股東深圳地鐵是深圳市國資委直管的大型國企，當地政府對萬科的影響深遠。



知情人士還稱，官方計劃引入新的審計方和財務顧問，對萬科的地產項目和資產進行梳理，

為下一步行動鋪平道路。不過討論仍處於初步階段，仍存在變數。萬科股價獲提振，止跌收漲

３﹒３％。



＊ＴｉｋＴｏｋ「返生」，小紅書概念回調＊



下跌方面，小紅書概念回調，遙望科技（深：００２２９１）等跌停。特朗普承諾將於就任

美國總統後，動用行政命令延長ＴｉｋＴｏｋ運作９０天。ＴｉｋＴｏｋ短暫暫停服務後，已恢

復正常使用，ＴｉｋＴｏｋ並發表聲明感謝特朗普向ＴｉｋＴｏｋ的服務提供商做出了必要的澄

清和保證，使其不會為協助維護ＴｉｋＴｏｋ運轉而遭受處罰。ＴｉｋＴｏｋ同時表示，將與特

朗普一起尋找維持ＴｉｋＴｏｋ應用程序在美可用的長期解決方案。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８２９﹒６８ ＋０﹒４５

上證綜合指數 ３２４４﹒３８ ＋０﹒０８ ４６９７﹒４１

上證Ａ股指數 ３４００﹒５１ ＋０﹒０８

深證成份指數 １０２５６﹒４０ ＋０﹒９４ ７１３１﹒８７

深圳創業板指數 ２１０４﹒７３ ＋１﹒８１

上證Ｂ股指數 ２６１﹒６３ ＋０﹒３３ ０﹒８６

深證Ｂ股指數 １１９０﹒６０ －０﹒０３ ０﹒９１

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