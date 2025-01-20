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AH股新聞

20/01/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒０８％三連升，傳獲政府支持萬科反彈

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今日衝高回落，滬指最終勉強收升０﹒０８％，報
３２４４﹒３８點，保住三連升之勢，深成指則升０﹒９４％，創業板指漲１﹒８１％。兩市全
天成交額１﹒１８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增４７３億元或４％。
　
　　從板塊看，大消費股局部活躍，家居用品、影視、服裝等走強，金逸影視
（深：００２９０５）、廣西廣電（滬：６００９３６）升停封板。春節檔電影開啟預售，截至
周日（１９日）下午２時２７分，預售總票房突破１億元，刷新中國影史春節檔預售最快破億紀
錄。
　
　　外電引述消息人士透露，深圳市政府上周五（１７日）就萬科（０２２０２）
（深：０００００２）的情況召開了閉門會議。在萬科流動性壓力增大的背景下，此舉顯示出政
府部門正高度關注事態的發展。知情人士稱，政府官員在會上表示要維持萬科的穩定經營。萬科
最大股東深圳地鐵是深圳市國資委直管的大型國企，當地政府對萬科的影響深遠。
　
　　知情人士還稱，官方計劃引入新的審計方和財務顧問，對萬科的地產項目和資產進行梳理，
為下一步行動鋪平道路。不過討論仍處於初步階段，仍存在變數。萬科股價獲提振，止跌收漲
３﹒３％。
　
＊ＴｉｋＴｏｋ「返生」，小紅書概念回調＊
　
　　下跌方面，小紅書概念回調，遙望科技（深：００２２９１）等跌停。特朗普承諾將於就任
美國總統後，動用行政命令延長ＴｉｋＴｏｋ運作９０天。ＴｉｋＴｏｋ短暫暫停服務後，已恢
復正常使用，ＴｉｋＴｏｋ並發表聲明感謝特朗普向ＴｉｋＴｏｋ的服務提供商做出了必要的澄
清和保證，使其不會為協助維護ＴｉｋＴｏｋ運轉而遭受處罰。ＴｉｋＴｏｋ同時表示，將與特
朗普一起尋找維持ＴｉｋＴｏｋ應用程序在美可用的長期解決方案。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８２９﹒６８　　＋０﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２４４﹒３８　　＋０﹒０８　　　　４６９７﹒４１　　
　　上證Ａ股指數　　３４００﹒５１　　＋０﹒０８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０２５６﹒４０　＋０﹒９４　　　　７１３１﹒８７　　
　　深圳創業板指數　２１０４﹒７３　　＋１﹒８１　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６１﹒６３　　＋０﹒３３　　　　　０﹒８６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９０﹒６０　　－０﹒０３　　　　　０﹒９１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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