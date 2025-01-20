【人行操作】人行１２３０億逆回購利率持平，淨投放９８２億

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行１２３０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒５％。
公開市場今日有２４８億元逆回購到期，即今日淨投放９８２億元。
本周公開市場將有１４８４８億元逆回購到期。具體來看，周一至周五分別到期２４８億元
、５５０億元、９５９５億元、３４０５億元、１０５０億元。（ｊｑ）
【你點睇？】TikTok美國禁令生效前大批「TikTok難民」湧入小紅書，你認為該現象會否對中美文化交流帶來正面影響？特朗普暫緩禁令後小紅書熱潮會否持續？► 立即投票
20/01/2025 09:26
《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行１２３０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒５％。
公開市場今日有２４８億元逆回購到期，即今日淨投放９８２億元。
本周公開市場將有１４８４８億元逆回購到期。具體來看，周一至周五分別到期２４８億元
、５５０億元、９５９５億元、３４０５億元、１０５０億元。（ｊｑ）
【你點睇？】TikTok美國禁令生效前大批「TikTok難民」湧入小紅書，你認為該現象會否對中美文化交流帶來正面影響？特朗普暫緩禁令後小紅書熱潮會否持續？► 立即投票
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF