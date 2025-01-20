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AH股新聞

20/01/2025 09:26

【人行操作】人行１２３０億逆回購利率持平，淨投放９８２億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行１２３０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒５％。
　
　　公開市場今日有２４８億元逆回購到期，即今日淨投放９８２億元。
　
　　本周公開市場將有１４８４８億元逆回購到期。具體來看，周一至周五分別到期２４８億元
、５５０億元、９５９５億元、３４０５億元、１０５０億元。（ｊｑ）

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