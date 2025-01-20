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AH股新聞

20/01/2025 10:03

《中國監管》深圳證監：慎防買酒送薦股、買酒送股票騙局

　　《經濟通通訊社２０日專訊》深圳證監局發文指，近期關注到一些不法分子以買酒送投資諮
詢服務、買酒送公司原始股等名義開展違法活動。因買酒屬於購買商品行為，受害人發現被騙後
維權困難重重。不少不法分子通過互聯網開展騙局，流竄作案甚至藏身境外，涉事公司有的事發
後人去樓空，有的壓根沒有實體經營，被騙資金難以追回。深圳證監局呼籲，投資請選擇持牌機
構正規渠道，謹防被騙。
　
　　深圳證監局列出這類騙局的兩種常見套路：一是通過抖音、快手等自媒體平台打造投資專家
人設、宣傳投資「戰績」，隨後將受害人拉入股票群，群裏有很多「股民」跟著「老師」、「專
家」買股票並聲稱賺到錢。不久後就有老師助理聯繫，稱購買指定高價酒可以加入老師的ＶＩＰ
群，老師會在群裏發牛股帶大家賺錢，很快就能回本賺錢。受害人買酒入群後跟著老師的建議操
作，往往賺不到錢，反而虧損嚴重。
　
　　二是不法分子通過互聯網、線下活動宣傳酒類產品，這些酒價格虛高，且通常非市面常見流
通產品。不法人員誇大承諾產品升值空間、收藏價值，甚至提供免費保管窖藏服務，然後以獲得
酒廠的原始股為誘導，宣稱公司正在運營併購重組、境外上市，或承諾豐厚收益，誘騙受害人買
入大量酒產品。受害人轉帳後，或得到一紙所謂的股權贈送、股權轉讓協議，或收到不知名白酒
。（ｓｌ）

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