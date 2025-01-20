《華為動向》華為去年度員工持股計劃分紅略降，分紅率逐年下跌

《經濟通通訊社２０日專訊》華為近日公布２０２４年度分紅方案顯示，２０２４年度，華

為員工持股計劃（ＥＳＯＰ）每股分紅１﹒４１元（人民幣．下同），較上一年每股分紅１﹒５

元略有下滑，但分紅收益率仍高達１８％（稅前）。根據華為２０２３年度報告，截至２０２３

年１２月３１日，華為持股人數為１５﹒１７９６萬人，均為華為在職員工或退休保留人員。



《上海證券報》指，２０２０至２０２３年度，華為每股分紅分別為１﹒８６元、１﹒５８

元、１﹒６１元、１﹒５元，分紅收益率分別為２３﹒７％、２０﹒１％、２０﹒５％、

１９﹒１０％。報道引述分析人士指，美國在２０１９年５月啟動對華為的制裁，導致華為無法

採購到相關器件和技術。為穩軍心並吸引頂尖人才加入攻克「卡脖子」問題，華為選擇了高比例

分紅。



２０２３年８月，華為Ｍａｔｅ ６０系列搭載「中國芯」低調上市，華為手機銷量穩步回

升；２０２４年１１月，華為Ｍａｔｅ ７０系列攜原生鴻蒙操作系統與新一代麒麟芯片亮相，

華為終端ＢＧ ＣＥＯ何剛稱，「這一代產品具備全部國產的能力。在自主產業鏈的支持下，華

為能做出更優秀的產品」。外界隨即解讀為，華為已在手機領域成功擺脫對西方技術的依賴。



分析人士認為，華為已度過最困難的階段，當前最重要的事是把失去的市場搶回來，分紅率

有所回歸也很正常。（ｓｌ）

