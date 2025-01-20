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AH股新聞

20/01/2025 11:04

《華為動向》華為去年度員工持股計劃分紅略降，分紅率逐年下跌

　　《經濟通通訊社２０日專訊》華為近日公布２０２４年度分紅方案顯示，２０２４年度，華
為員工持股計劃（ＥＳＯＰ）每股分紅１﹒４１元（人民幣．下同），較上一年每股分紅１﹒５
元略有下滑，但分紅收益率仍高達１８％（稅前）。根據華為２０２３年度報告，截至２０２３
年１２月３１日，華為持股人數為１５﹒１７９６萬人，均為華為在職員工或退休保留人員。
　
　　《上海證券報》指，２０２０至２０２３年度，華為每股分紅分別為１﹒８６元、１﹒５８
元、１﹒６１元、１﹒５元，分紅收益率分別為２３﹒７％、２０﹒１％、２０﹒５％、
１９﹒１０％。報道引述分析人士指，美國在２０１９年５月啟動對華為的制裁，導致華為無法
採購到相關器件和技術。為穩軍心並吸引頂尖人才加入攻克「卡脖子」問題，華為選擇了高比例
分紅。
　
　　２０２３年８月，華為Ｍａｔｅ　６０系列搭載「中國芯」低調上市，華為手機銷量穩步回
升；２０２４年１１月，華為Ｍａｔｅ　７０系列攜原生鴻蒙操作系統與新一代麒麟芯片亮相，
華為終端ＢＧ　ＣＥＯ何剛稱，「這一代產品具備全部國產的能力。在自主產業鏈的支持下，華
為能做出更優秀的產品」。外界隨即解讀為，華為已在手機領域成功擺脫對西方技術的依賴。
　
　　分析人士認為，華為已度過最困難的階段，當前最重要的事是把失去的市場搶回來，分紅率
有所回歸也很正常。（ｓｌ）

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